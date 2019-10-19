Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Аугсбургом», «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом» и другие результаты

Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Аугсбургом», «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом» и другие результаты

19 октября 2019, 18:25
2

В Бундеслиге состоялись матчи субботней программы восьмого тура. «Бавария» на последней минуте упустила победу над «Аугсбургом», сыграв вничью – 2:2. «Лейпциг», который на следующей неделе сыграет в Лиге чемпионов с «Зенитом», не сумел удержать победный счет в матче с «Вольфсбургом» – 1:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

Аугсбург – Бавария – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Рихтер, 1; 1:1 – Левандовски, 14; 1:2 – Гнабри, 49; 2:2 – Финнбогасон, 90.

Вердер – Герта – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарджент, 7; 1:1 – Лукебакио, 70.

Лейпциг – Вольфсбург – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Вернер, 54; 1:1 – Вегхорст, 82.

Унион – Фрайбург – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бюльтер, 1; 2:0 – Ингвартсен, 84.

Фортуна – Майнц – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хеннингс, 82.

Удаление: нет – Фернандес, 45.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Аугсбург Бавария Вердер Герта РБ Лейпциг Вольфсбург Унион Фрайбург Фортуна Майнц
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1571511834
Мне кажется, Лейпциг не так уж и силен и вполне по зубам Зениту.
Ответить
teodogat
1571608084
Анчелоти выперли из Баварии после 1 сезона, хотя бундеслига выигрывалась тогда без вопросов и досрочно, в ЛЧ уступили Реалу во многом из-за судьи. Ковача не хотят выпирать, хотя он и чемпионат выиграл с большим треском, а сейчас судя по всему не сможет выиграть.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+