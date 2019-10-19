Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Аугсбургом», «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом» и другие результаты

В Бундеслиге состоялись матчи субботней программы восьмого тура. «Бавария» на последней минуте упустила победу над «Аугсбургом», сыграв вничью – 2:2. «Лейпциг», который на следующей неделе сыграет в Лиге чемпионов с «Зенитом», не сумел удержать победный счет в матче с «Вольфсбургом» – 1:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

Аугсбург – Бавария – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Рихтер, 1; 1:1 – Левандовски, 14; 1:2 – Гнабри, 49; 2:2 – Финнбогасон, 90.

Вердер – Герта – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарджент, 7; 1:1 – Лукебакио, 70.

Лейпциг – Вольфсбург – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Вернер, 54; 1:1 – Вегхорст, 82.

Унион – Фрайбург – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бюльтер, 1; 2:0 – Ингвартсен, 84.

Фортуна – Майнц – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хеннингс, 82.

Удаление: нет – Фернандес, 45.

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