Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Аугсбургом», «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом» и другие результаты

    В Бундеслиге состоялись матчи субботней программы восьмого тура. «Бавария» на последней минуте упустила победу над «Аугсбургом», сыграв вничью – 2:2. «Лейпциг», который на следующей неделе сыграет в Лиге чемпионов с «Зенитом», не сумел удержать победный счет в матче с «Вольфсбургом» – 1:1.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

    Аугсбург – Бавария – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Рихтер, 1; 1:1 – Левандовски, 14; 1:2 – Гнабри, 49; 2:2 – Финнбогасон, 90.

    Вердер – Герта – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сарджент, 7; 1:1 – Лукебакио, 70.

    Лейпциг – Вольфсбург – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вернер, 54; 1:1 – Вегхорст, 82.

    Унион – Фрайбург – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бюльтер, 1; 2:0 – Ингвартсен, 84.

    Фортуна – Майнц – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хеннингс, 82.

    Удаление: нет – Фернандес, 45.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74122
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru