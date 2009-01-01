Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Рыжиков – о матче «Ювентус» – «Локомотив»: «Ребята не мальчики для битья. Получилось же у «Рубина» в 2009 году обыграть «Барселону»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков полагает, что у «Локомотива» есть шансы в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Итальянцы лидируют в квартете.

    «Буду, конечно, болеть за команду Юрия Палыча Семина. Тяжеловато придется, но наши ребята не мальчики для битья. Получилось же в 2009 году у «Рубина» обыграть «Барселону» (2:1), хотя никто на нас не рассчитывал», – сказал вратарь Team Russia.

    • Встреча в Турине состоится 22 октября.
    • «Локомотив» в группе занимает третье место.
    • Москвичи лидируют в РПЛ.

    Источник: Team Russia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74073
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru