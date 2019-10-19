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  • Рыжиков – о матче «Ювентус» – «Локомотив»: «Ребята не мальчики для битья. Получилось же у «Рубина» в 2009 году обыграть «Барселону»

Рыжиков – о матче «Ювентус» – «Локомотив»: «Ребята не мальчики для битья. Получилось же у «Рубина» в 2009 году обыграть «Барселону»

19 октября 2019, 00:59
7

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков полагает, что у «Локомотива» есть шансы в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Итальянцы лидируют в квартете.

«Буду, конечно, болеть за команду Юрия Палыча Семина. Тяжеловато придется, но наши ребята не мальчики для битья. Получилось же в 2009 году у «Рубина» обыграть «Барселону» (2:1), хотя никто на нас не рассчитывал», – сказал вратарь Team Russia.

  • Встреча в Турине состоится 22 октября.
  • «Локомотив» в группе занимает третье место.
  • Москвичи лидируют в РПЛ.

Источник: Team Russia
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ювентус Крылья Советов Локомотив Рубин Барселона Рыжиков Сергей
Комментарии (7)
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Decorhome
1571465216
Если Локо упорно навяжет свою игру, все получится.
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MaxRnD
1571673724
Серёга, получилось в первую очередь у Бердыева. а инструментом был Рубин. История с Ростовом также тому доказательство ... Таких, самородков тренерского цеха, как Бекиевич, у нас больше нет, поэтому пытаться подводить ситуацию под какой-то общий знаменатель есть попытка выдать желаемое за действительное.
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