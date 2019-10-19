Рыжиков – о матче «Ювентус» – «Локомотив»: «Ребята не мальчики для битья. Получилось же у «Рубина» в 2009 году обыграть «Барселону»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков полагает, что у «Локомотива» есть шансы в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Итальянцы лидируют в квартете.

«Буду, конечно, болеть за команду Юрия Палыча Семина. Тяжеловато придется, но наши ребята не мальчики для битья. Получилось же в 2009 году у «Рубина» обыграть «Барселону» (2:1), хотя никто на нас не рассчитывал», – сказал вратарь Team Russia.