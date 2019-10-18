Шаронов: «Если Сорокин головой уже в «Краснодаре», то он делает хуже для себя»

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов объяснил причины отсутствия защитника Егора Сорокина в стартовом составе.

«Переход Сорокина в «Краснодар» никак не связан с тем, что он не попадает в основу. Мы выбираем состав, исходя из готовности игроков, потому что видим их в недельном цикле, а также тактики на игру. Егор меняется. Но ему мешало то, что происходило вокруг.

Сейчас он игрок «Краснодара» по контракту, но по факту наш игрок. Если головой он уже там, то сделает хуже только себе в первую очередь. Если есть системные ошибки, то нужно на них реагировать. Егору надо оценивать себя более реально», – заявил Шаронов.