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  • Шаронов: «Если Сорокин головой уже в «Краснодаре», то он делает хуже для себя»

Шаронов: «Если Сорокин головой уже в «Краснодаре», то он делает хуже для себя»

18 октября 2019, 11:01
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Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов объяснил причины отсутствия защитника Егора Сорокина в стартовом составе.

«Переход Сорокина в «Краснодар» никак не связан с тем, что он не попадает в основу. Мы выбираем состав, исходя из готовности игроков, потому что видим их в недельном цикле, а также тактики на игру. Егор меняется. Но ему мешало то, что происходило вокруг.

Сейчас он игрок «Краснодара» по контракту, но по факту наш игрок. Если головой он уже там, то сделает хуже только себе в первую очередь. Если есть системные ошибки, то нужно на них реагировать. Егору надо оценивать себя более реально», – заявил Шаронов.

  • Сорокин летом перешел в «Краснодар», но до конца нынешнего сезона будет выступать за «Рубин» на правах аренды.

Источник: «Спорт Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Сорокин Егор Шаронов Роман
Комментарии (2)
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Жорик кекс обжорик
1571394185
Краснодару не помешал бы Сорокин, думаю ждем его зимой в Краснодаре
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portero
1571409566
что то не срослось, практики нет это плохо.
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