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    Пике и Дембеле присоединятся к каталонской забастовке и не будут сегодня тренироваться

    В Каталонии обострились протесты, целью которых является полное отделение региона от Испании. Сегодня, 18 октября, по всей автономии пройдет забастовка, из-за которой «Барселоне» пришлось раньше времени отправиться на матч девятого тура Примеры против «Эйбара».

    К забастовке присоединятся два футболиста «Барселоны» – Жерар Пике и Усман Дембеле. Они пропустят встречу в Эйбаре из-за дисквалификаций и сегодня тренироваться не будут, пишет AS.

    • Из-за каталонских событий Примера перенесла матч десятого тура «Барселона» – «Реал».
    • Организованное движение за независимость существует в Каталонии порядка 200-т лет.
    • «Барселона» в Примере идет второй.

    Источник: AS

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