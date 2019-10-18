Пике и Дембеле присоединятся к каталонской забастовке и не будут сегодня тренироваться

В Каталонии обострились протесты, целью которых является полное отделение региона от Испании. Сегодня, 18 октября, по всей автономии пройдет забастовка, из-за которой «Барселоне» пришлось раньше времени отправиться на матч девятого тура Примеры против «Эйбара».

К забастовке присоединятся два футболиста «Барселоны» – Жерар Пике и Усман Дембеле. Они пропустят встречу в Эйбаре из-за дисквалификаций и сегодня тренироваться не будут, пишет AS.