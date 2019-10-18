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  • Пике и Дембеле присоединятся к каталонской забастовке и не будут сегодня тренироваться

Пике и Дембеле присоединятся к каталонской забастовке и не будут сегодня тренироваться

18 октября 2019, 01:29
31

В Каталонии обострились протесты, целью которых является полное отделение региона от Испании. Сегодня, 18 октября, по всей автономии пройдет забастовка, из-за которой «Барселоне» пришлось раньше времени отправиться на матч девятого тура Примеры против «Эйбара».

К забастовке присоединятся два футболиста «Барселоны» – Жерар Пике и Усман Дембеле. Они пропустят встречу в Эйбаре из-за дисквалификаций и сегодня тренироваться не будут, пишет AS.

  • Из-за каталонских событий Примера перенесла матч десятого тура «Барселона» – «Реал».
  • Организованное движение за независимость существует в Каталонии порядка 200-т лет.
  • «Барселона» в Примере идет второй.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Пике Жерар Дембеле Усман
Комментарии (31)
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levon_man
1571359896
Ну про Пике не удивительно - он ярый сторонник независимости . А Дембеле куда? У меня чувство, что он еще как школьник - Учительница не пришла !!! Ура, ребята. Любая причина чтобы побездельничать
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Hala Madrid
1571361509
Дембеле лишь бы не тренироваться.
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Viper for CSKA
1571365475
Ну и в чём смысл? Их же команде хуже, они же не за Реал играют. Можно подумать центральной власти есть дело до забастовок спортсменов, это на производство, логистику, торговлю не влияет, следовательно, иррелевантно. PS: А Дембеле - красавец. Даже политическую нестабильность использует, чтобы ничего не делать.
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Cules2013
1571368693
Дембеле лишь бы хернёй пострадать
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Niko
1571369522
Ладно пике, но Дембеле то че творит?
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mihail200606
1571371346
Пике понятно,.. Дембеле то че каталонцем заделался? Прохалявить тренировку хочет))
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la verdad
1571376071
Походу, из Дембеле ничего кроме нового Балотелли не получится...
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portero
1571384762
надеюсь что вернуться живы и здоровы....
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Saracen Jr
1571384867
Пике то понятно, ярый фанат и патриот. А дембеле тут причём, просто похулиганить хочется и снова попасть в историю?!
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TOL47
1571395664
Так добираться сложно дороги перекрыты
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