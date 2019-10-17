Журналист Вишневский: «Барса» из-за забастовки в Барселоне улетела на матч с «Эйбаром» за две ночи до игры. Уникальнейший случай»

«Барселона» уже отправилась на матч девятого тура Примеры против «Эйбара». Из-за забастовки в Каталонии футбольной команде пришлось вносить коррективы в ранее намеченный график.

«Поскольку в Барселоне завтра всеобщая забастовка, футболисты «Барсы» улетели на выездной матч с «Эйбаром» за две ночи до матча. Уникальнейший случай для Испании. Будут тренироваться на базе «Алавеса» (45 минут езды до Эйбара)» – сообщил журналист.