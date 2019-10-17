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  • Журналист Вишневский: «Барса» из-за забастовки в Барселоне улетела на матч с «Эйбаром» за две ночи до игры. Уникальнейший случай»

Журналист Вишневский: «Барса» из-за забастовки в Барселоне улетела на матч с «Эйбаром» за две ночи до игры. Уникальнейший случай»

17 октября 2019, 22:38
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«Барселона» уже отправилась на матч девятого тура Примеры против «Эйбара». Из-за забастовки в Каталонии футбольной команде пришлось вносить коррективы в ранее намеченный график.

«Поскольку в Барселоне завтра всеобщая забастовка, футболисты «Барсы» улетели на выездной матч с «Эйбаром» за две ночи до матча. Уникальнейший случай для Испании. Будут тренироваться на базе «Алавеса» (45 минут езды до Эйбара)» – сообщил журналист.

Источник: твиттер Александра Вишневского
Испания. Примера Эйбар Барселона
Комментарии (2)
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portero
1571341648
Потому как с пятницы там будет жесть
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vladik12
1571351422
Сделали ноги из зоопарка.
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