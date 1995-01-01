Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Журналист Вишневский: «Барса» из-за забастовки в Барселоне улетела на матч с «Эйбаром» за две ночи до игры. Уникальнейший случай»

    «Барселона» уже отправилась на матч девятого тура Примеры против «Эйбара». Из-за забастовки в Каталонии футбольной команде пришлось вносить коррективы в ранее намеченный график.

    «Поскольку в Барселоне завтра всеобщая забастовка, футболисты «Барсы» улетели на выездной матч с «Эйбаром» за две ночи до матча. Уникальнейший случай для Испании. Будут тренироваться на базе «Алавеса» (45 минут езды до Эйбара)» – сообщил журналист.

    Источник: твиттер Александра Вишневского

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33913

      portero 15 минут назад

      Потому как с пятницы там будет жесть

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru