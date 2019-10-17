Cadena SER: матч «Барселона» – «Реал» перенесли на 18 декабря

Примера решила перенести матч десятого тура между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря, информирует Cadena SER. Решение принято, официально о нем объявят позднее.

Изначально встреча должна была состояться 26 октября, но в ситуацию вмешались беспорядки в Каталонии. В Ла Лиге ранее говорили, что организация против переноса Класико на зиму.