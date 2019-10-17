Cadena SER: матч «Барселона» – «Реал» перенесли на 18 декабря

Примера решила перенести матч десятого тура между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря, информирует Cadena SER. Решение принято, официально о нем объявят позднее.
Изначально встреча должна была состояться 26 октября, но в ситуацию вмешались беспорядки в Каталонии. В Ла Лиге ранее говорили, что организация против переноса Класико на зиму.
- В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
- Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет. После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.
- «Реал» и «Барселона» занимают в Примере первые два места.
Источник: Cadena SER
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