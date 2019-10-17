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    Cadena SER: матч «Барселона» – «Реал» перенесли на 18 декабря

    Примера решила перенести матч десятого тура между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря, информирует Cadena SER. Решение принято, официально о нем объявят позднее.

    Изначально встреча должна была состояться 26 октября, но в ситуацию вмешались беспорядки в Каталонии. В Ла Лиге ранее говорили, что организация против переноса Класико на зиму.

    • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
    • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет. После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.
    • «Реал» и «Барселона» занимают в Примере первые два места.

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +33913

      portero 17 минут назад

      Какая разница, у них зима только по календарю, а днем 18 градусов будет только играй

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3560

      dinar7777dinar 36 минут назад

      Пи здец

      0
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