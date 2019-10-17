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Cadena SER: матч «Барселона» – «Реал» перенесли на 18 декабря

17 октября 2019, 22:10
6

Примера решила перенести матч десятого тура между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря, информирует Cadena SER. Решение принято, официально о нем объявят позднее.

Изначально встреча должна была состояться 26 октября, но в ситуацию вмешались беспорядки в Каталонии. В Ла Лиге ранее говорили, что организация против переноса Класико на зиму.

  • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
  • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет. После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.
  • «Реал» и «Барселона» занимают в Примере первые два места.

Источник: Cadena SER

Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (6)
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dinar7777dinar
1571340376
Пи здец
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portero
1571341513
Какая разница, у них зима только по календарю, а днем 18 градусов будет только играй
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Давид59
1571342761
Там зимы-то не бывает. В декабре ничуть не хуже
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Barçist
1571343821
Дембеле сыграет,если конечно не травмируется,бан то пройдёт.Лучше бы поменяли местами,в декабре кубок.Не захотел меняться,кстати Реал. — Не думаю, что федерация уже определила дату. Это немного другая процедура. Сейчас мы занимаемся корректировкой календаря. Кто-то говорит о переносе на 18 декабря, но в этот день запланированы матчи Кубка Испании. Он не может быть использован в качестве даты «эль-класико». Нам нужно спокойно сесть и обсудить это, — сказал Президент испанской примеры Тебас.
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Yev
1571346506
Жаль, ещё бы на две недели позже и прям подарочек под ёлку.
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Аристократ Олжик
1571348677
А разве в Каталонии, бывает снег? Я думал это Южный курорт
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