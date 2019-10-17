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  • Ла Лига: «Переносом Класико на декабрь мы негативно повлияем на Кубок Испании»

Ла Лига: «Переносом Класико на декабрь мы негативно повлияем на Кубок Испании»

17 октября 2019, 19:12

Есть информация, что матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом» могут перенести с 26 октября на 18 декабря. По словам президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, организация не готова проводить встречу зимой.

«18 декабря будут проводиться игры Кубка Испании. Перенеся Класико на этот день, мы негативно повлияем на Кубок. Мы сядем и спокойно все обдумаем», – цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

  • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
  • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет. После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.
  • «Реал» и «Барселона» занимают в Примере первые два места.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Барселона
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