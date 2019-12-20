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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Материалы

Барселона - Реал

18.12.2019, Среда, 22:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: Матч ТВ Испания. Примера, 10 тур Барселона - Реал
Испания. Примера (2018/2019)
26 тур
2 марта, суббота 22:45 Реал 0:1 Барселона
10 тур
28 октября, воскресенье 18:15 Барселона 5:1 Реал
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 27 февраля, среда 23:00 Реал 0:3 Барселона
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 6 февраля, среда 23:00 Барселона 1:1 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 21:45 Барселона 2:2 Реал
17 тур
23 декабря, суббота 15:00 Реал 0:3 Барселона
Суперкубок Испании 2017

ответный матч		 17 августа, четверг 00:01 Реал 2:0 Барселона
Суперкубок Испании 2017

первый матч		 13 августа, воскресенье 23:00 Барселона 1:3 Реал
Международный кубок чемпионов 2017

30 июля, воскресенье 03:05 Реал 2:3 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 21:45 Реал 2:3 Барселона
14 тур
3 декабря, суббота 18:15 Барселона 1:1 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
2 апреля, суббота 21:30 Барселона 1:2 Реал
12 тур
21 ноября, суббота 20:15 Реал 0:4 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 23:00 Барселона 2:1 Реал
9 тур
25 октября, суббота 20:00 Реал 3:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
Финал
16 апреля, среда 23:30 Барселона 1:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 23:59 Реал 3:4 Барселона
10 тур
26 октября, суббота 20:00 Барселона 2:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
2 марта, суббота 19:00 Реал 2:1 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 21:50 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 26 февраля, вторник 23:59 Барселона 1:3 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 30 января, среда 23:59 Реал 1:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

ответный матч		 30 августа, четверг 00:30 Реал 2:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

первый матч		 24 августа, пятница 00:30 Барселона 3:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 22:00 Барселона 1:2 Реал
16 тур
11 декабря, воскресенье 01:00 Реал 1:3 Барселона
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 01:00 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 01:00 Реал 1:2 Барселона
Суперкубок Испании 2011
Финал
ответный матч		 18 августа, четверг 01:00 Барселона 3:2 Реал
Суперкубок Испании 2011
Финал
первый матч		 14 августа, воскресенье 23:55 Реал 2:2 Барселона
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 3 мая, вторник 22:45 Барселона 1:1 Реал
1/2 финала
ответный матч		 27 апреля, среда 22:45 Реал 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2010/2011)
Финал
20 апреля, среда 23:30 Реал 1:0 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 23:55 Реал 1:1 Барселона
13 тур
29 ноября, понедельник 23:00 Барселона 5:0 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 23:55 Реал 0:2 Барселона
12 тур
29 ноября, воскресенье 21:00 Барселона 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:00 Реал 2:6 Барселона
15 тур
13 декабря, суббота 23:55 Барселона 2:0 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
7 мая, среда 23:55 Реал 4:1 Барселона
17 тур
23 декабря, воскресенье 21:00 Барселона 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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    Рейтинг: +1713

    Benifacto 19 декабря 2019, 10:15

    политическая ничейка...мдаа...

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 18 декабря 2019, 23:36

    ушлёпка, который комментирует, если это можно так назвать, надо на годик отстранить от всякого комментирования на ТВ.... пусть с головой своей разберётся, идиот....

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 18 декабря 2019, 22:05

    А что с Азарчиком, кто в курсе? я чет пропустил...

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > PassCSKA 18 декабря 2019, 22:15

    Всем спасибо, уже нашел инфу :)
    Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у бельгийца выявлена микротрещина в месте кровоподтека.
    По информации AS, сроки восстановления 28-летнего футболиста составят от четырех до шести недель.

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    Рейтинг: +85

    Cruser > PassCSKA 18 декабря 2019, 22:27

    Травма лодыжки...

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 18 декабря 2019, 21:44

    Очень подозрительное молчание главного болельщика барселоны, и анального поставщика своей задницы для Месси, Динарки! Есть варианты спецслужб, что завтра ему в школу, а кто то говорит, что его видели вчера на мальдивах с Карликом, на яхте в позе 69, но В. Уткин утвердил, что Динарика просто заблокировали на бомбардире, и выползет он не скоро! Но, а как пройдет первое в этом году Классико мы узнаем через несколько минут)

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