Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Эль Класико могут перенести на 18 декабря из-за протестов в Каталонии

Эль Класико могут перенести на 18 декабря из-за протестов в Каталонии

17 октября 2019, 00:09
2

Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который запланирован на 26 октября, может быть перенесен.

Как сообщает Marca, игра может быть проведена 18 декабря.

Ранее руководители Ла Лиги попросили «Барселону» и «Реал» поменяться кругами из-за протестов в Каталонии, однако оба клуба ответили отказом.

  • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
  • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет. После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1571293865
футбол вне политики?
Ответить
Давид59
1571299810
Сегодня в новостях про избитых полицейских и подожжённые полицейские машины говорили. Фигня всё это. Вот если бы пластмассовым стаканчиком кинули, это был бы капец...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+