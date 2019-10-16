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    Эль Класико могут перенести на 18 декабря из-за протестов в Каталонии

    Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который запланирован на 26 октября, может быть перенесен.

    Как сообщает Marca, игра может быть проведена 18 декабря.

    Ранее руководители Ла Лиги попросили «Барселону» и «Реал» поменяться кругами из-за протестов в Каталонии, однако оба клуба ответили отказом.

    • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
    • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет. После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.

    Источник: Marca

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