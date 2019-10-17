Эль Класико могут перенести на 18 декабря из-за протестов в Каталонии

Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который запланирован на 26 октября, может быть перенесен.

Как сообщает Marca, игра может быть проведена 18 декабря.

Ранее руководители Ла Лиги попросили «Барселону» и «Реал» поменяться кругами из-за протестов в Каталонии, однако оба клуба ответили отказом.