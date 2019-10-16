Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ла Лига предложила перенести Эль Класико в Мадрид из-за беспорядков в Каталонии

Ла Лига предложила перенести Эль Класико в Мадрид из-за беспорядков в Каталонии

16 октября 2019, 14:45
12

Руководство Ла Лиги попросило «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы матч между командами, запланированный на 26 октября, прошел в Мадриде.

В этот день в Барселоне пройдут протесты против приговора политзаключенным, поэтому лига хочет избежать проблем с безопасностью.

Матч второго круга между командами может пройти 1 марта в Барселоне.

Ранее «Барселона» перенесла клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии.

  • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
  • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет.
  • После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.

Источник: AS
Испания. Примера Испания Барселона Реал
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1571228480
Вполне разумное предложение. Болельщикам будет безопаснее, а Реалу не привыкать проигрывать Барсе на родном Сантьяго Бернабеу) Последние годы, Барса лучше играет с Реалом на выезде, так что я только за)
Ответить
Старикан
1571230035
Да уж...жарковато нынче в Каталонии...решение правильное...
Ответить
petr69
1571233044
Опять политика, опять придется проигрывать. Иначе беда
Ответить
NEONFOL
1571235545
а чё прям других городов больше нет? Напоминают москвичей, переносить так в Москву, а чё такого то что дома, НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛЕ придумано не вчера
Ответить
Saracen Jr
1571236337
Мне одному это напоминает один недавний идиотский фильм про психопата и важное событие в день протеста?)))
Ответить
zigbert
1571322005
С одной стороны хорошо. Но если протесты не закончатся и до 1 марта?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+