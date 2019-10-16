Ла Лига предложила перенести Эль Класико в Мадрид из-за беспорядков в Каталонии

Руководство Ла Лиги попросило «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы матч между командами, запланированный на 26 октября, прошел в Мадриде.
В этот день в Барселоне пройдут протесты против приговора политзаключенным, поэтому лига хочет избежать проблем с безопасностью.
Матч второго круга между командами может пройти 1 марта в Барселоне.
Ранее «Барселона» перенесла клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии.
- В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
- Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет.
- После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.
Источник: AS