Ла Лига предложила перенести Эль Класико в Мадрид из-за беспорядков в Каталонии

Руководство Ла Лиги попросило «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы матч между командами, запланированный на 26 октября, прошел в Мадриде.

В этот день в Барселоне пройдут протесты против приговора политзаключенным, поэтому лига хочет избежать проблем с безопасностью.

Матч второго круга между командами может пройти 1 марта в Барселоне.

Ранее «Барселона» перенесла клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии.