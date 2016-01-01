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    «Барселона» перенесла клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии

    В Каталонии обострилась борьба за полную независимость от Испании. В регионе строят баррикады, блокирована работа общественного транспорта, полиция переведена на усиленный режим несения службы.

    В связи с этим «Барселона» перенесла ряд клубных мероприятий, пишет английская версия испанского сайта Sport. В частности, отложили церемонию празднования 40-летия клубной академии и открытие нового фирменного магазина.

    • Выраженные сепаратистские настроения в Каталонии имеют место с XIX века.
    • В 2017 году был проведен референдум о независимости региона, организаторов которого «Барселона» поддержала.
    • Каталонский клуб в испанской Примере идет на втором месте.

    Источник: Sport English

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