«Барселона» перенесла клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии

В Каталонии обострилась борьба за полную независимость от Испании. В регионе строят баррикады, блокирована работа общественного транспорта, полиция переведена на усиленный режим несения службы.

В связи с этим «Барселона» перенесла ряд клубных мероприятий, пишет английская версия испанского сайта Sport. В частности, отложили церемонию празднования 40-летия клубной академии и открытие нового фирменного магазина.