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  • «Барселона» перенесла клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии

«Барселона» перенесла клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии

16 октября 2019, 07:58
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В Каталонии обострилась борьба за полную независимость от Испании. В регионе строят баррикады, блокирована работа общественного транспорта, полиция переведена на усиленный режим несения службы.

В связи с этим «Барселона» перенесла ряд клубных мероприятий, пишет английская версия испанского сайта Sport. В частности, отложили церемонию празднования 40-летия клубной академии и открытие нового фирменного магазина.

  • Выраженные сепаратистские настроения в Каталонии имеют место с XIX века.
  • В 2017 году был проведен референдум о независимости региона, организаторов которого «Барселона» поддержала.
  • Каталонский клуб в испанской Примере идет на втором месте.

Источник: Sport English
Испания. Примера Барселона
Комментарии (1)
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Cules2013
1571212979
Пошло по новой. Результат жёстких тюремных сроков полит лидерам Каталонии. Это так Мадрид стабилизирует обстановку в регионе? Да он её только накаляет, из раза в раз.
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