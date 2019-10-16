«Барселона» перенесла клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии

В Каталонии обострилась борьба за полную независимость от Испании. В регионе строят баррикады, блокирована работа общественного транспорта, полиция переведена на усиленный режим несения службы.
В связи с этим «Барселона» перенесла ряд клубных мероприятий, пишет английская версия испанского сайта Sport. В частности, отложили церемонию празднования 40-летия клубной академии и открытие нового фирменного магазина.
- Выраженные сепаратистские настроения в Каталонии имеют место с XIX века.
- В 2017 году был проведен референдум о независимости региона, организаторов которого «Барселона» поддержала.
- Каталонский клуб в испанской Примере идет на втором месте.
Источник: Sport English