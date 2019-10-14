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  • «Тюрьма – не решение». «Барселона» поддержала каталонцев, осужденных за организацию референдума о независимости

«Тюрьма – не решение». «Барселона» поддержала каталонцев, осужденных за организацию референдума о независимости

14 октября 2019, 13:22
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«Барселона» опубликовала официальное заявление в поддержку политзаключенных, осужденных по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

«ФК «Барселона», как одно из ведущих сообществ Каталонии, в соответствии со своей историей, в целях защиты права свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего обвинительного приговора хочет заявить следующее. Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма – это не решение.

Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога. По этой причине клуб сильнее, чем когда-либо, просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров. «Барселона» также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы», – говорится в заявлении.

  • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
  • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Испания Барселона
Комментарии (4)
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Torvald64
1571050621
Когда к Вам на улице подходит человек и просит помощи - ну там денег на бух... - то есть, на проезд, с ним можно вступить в диалог. Когда к Вам подходит человек с целью отобрать телефон и кошелек, диалог бесполезен, нужно решать вопрос радикальными методами.

Так и тут. Хотели бы диалога, требования были бы иными: мол, мы прекрасно осознаем свое место в единой Испании, но вот нас в положении региона то-то и то-то не устраивает, мы хотели бы это изменить. Но вы декларируете неприемлемые требования о независимости. Тут диалога не будет. Эти люди знали, на что шли и проиграли. Поздно теперь сетовать на несправедливость. Несправедливрсти нет - государство делает ровно то, что должно делать - защищает себя от распада
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Cules2013
1571052363
Жёстко их конечно, минимум по 9 лет. Обалдеть, как убийц каких-то. Какой смысл в этом? Чтобы боялись? Там будут скорее только сильнее ненавидеть. Я не говорю, что всех простить и отпустить. Но есть же разумные альтернативы, например, запрет любую полит должность занимать лет на 10 или даже пожизненно, включая высказывания в СМИ. И через некоторое время о человеке забудут, он будет жить как немедийная личность. А за нарушение - штраф, частичная конфискация имущества. Чтобы сразу понятно было. Я не выбираю ни одну из сторон, но всё же целостность любого государства желательно сохранять.
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