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    «Тюрьма – не решение». «Барселона» поддержала каталонцев, осужденных за организацию референдума о независимости

    «Барселона» опубликовала официальное заявление в поддержку политзаключенных, осужденных по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

    «ФК «Барселона», как одно из ведущих сообществ Каталонии, в соответствии со своей историей, в целях защиты права свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего обвинительного приговора хочет заявить следующее. Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма – это не решение.

    Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога. По этой причине клуб сильнее, чем когда-либо, просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров. «Барселона» также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы», – говорится в заявлении.

    • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
    • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8430

      Cules2013 1 час назад

      Жёстко их конечно, минимум по 9 лет. Обалдеть, как убийц каких-то. Какой смысл в этом? Чтобы боялись? Там будут скорее только сильнее ненавидеть. Я не говорю, что всех простить и отпустить. Но есть же разумные альтернативы, например, запрет любую полит должность занимать лет на 10 или даже пожизненно, включая высказывания в СМИ. И через некоторое время о человеке забудут, он будет жить как немедийная личность. А за нарушение - штраф, частичная конфискация имущества. Чтобы сразу понятно было.
      Я не выбираю ни одну из сторон, но всё же целостность любого государства желательно сохранять.

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      Рейтинг: +1350

      Torvald64 1 час назад

      Когда к Вам на улице подходит человек и просит помощи - ну там денег на бух... - то есть, на проезд, с ним можно вступить в диалог. Когда к Вам подходит человек с целью отобрать телефон и кошелек, диалог бесполезен, нужно решать вопрос радикальными методами.



      Так и тут. Хотели бы диалога, требования были бы иными: мол, мы прекрасно осознаем свое место в единой Испании, но вот нас в положении региона то-то и то-то не устраивает, мы хотели бы это изменить. Но вы декларируете неприемлемые требования о независимости. Тут диалога не будет. Эти люди знали, на что шли и проиграли. Поздно теперь сетовать на несправедливость. Несправедливрсти нет - государство делает ровно то, что должно делать - защищает себя от распада

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      Рейтинг: +274

      Rus9I > Torvald64 59 минут назад

      Ты хочешь сказать, что вся Каталония, это бомжи, которые не имеют права решать как им жить?)
      Если условный Калининград, захочет отделится, и они все как один придут на референдум и внесут свои подписи, то никто не сможет отменить его. Дело не в целостности страны, дело в каждом регионе в целом.....
      Я был в Испании, я знаю чего хотят Каталонцы, и они прекрасно будут жить на отдельное государство.
      Как Сан-Марино например, только площадью побольше)))

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      Рейтинг: +1640

      Борат 2 часа назад

      вот так вот! каталония испанская, а крым наш!!!

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