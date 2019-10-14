«Тюрьма – не решение». «Барселона» поддержала каталонцев, осужденных за организацию референдума о независимости

«Барселона» опубликовала официальное заявление в поддержку политзаключенных, осужденных по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

«ФК «Барселона», как одно из ведущих сообществ Каталонии, в соответствии со своей историей, в целях защиты права свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего обвинительного приговора хочет заявить следующее. Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма – это не решение.

Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога. По этой причине клуб сильнее, чем когда-либо, просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров. «Барселона» также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы», – говорится в заявлении.

В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

