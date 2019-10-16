Marca: «Барселона» и «Реал» отказались от переноса Эль Класико в Мадрид

Руководство «Барселоны» и «Реала» выступило против переноса матча, который должен пройти 26 октября на стадионе «Камп Ноу», сообщает Marca.
Ранее Ла Лига попросила «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы матч прошел в Мадриде, по соображениям безопасности.
- «Барселона» уже переносила клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии.
- В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
- Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет. После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.
Источник: Marca