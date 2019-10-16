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  • Marca: «Барселона» и «Реал» отказались от переноса Эль Класико в Мадрид

Marca: «Барселона» и «Реал» отказались от переноса Эль Класико в Мадрид

16 октября 2019, 16:22
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Руководство «Барселоны» и «Реала» выступило против переноса матча, который должен пройти 26 октября на стадионе «Камп Ноу», сообщает Marca.

Ранее Ла Лига попросила «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы матч прошел в Мадриде, по соображениям безопасности.

  • «Барселона» уже переносила клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии.
  • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
  • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет. После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.

Источник: Marca
Испания. Примера Испания Барселона Реал
Комментарии (3)
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Cules2013
1571237858
ну поглядим, шо из этого будет в итоге
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DyadyaWel
1571247044
Боюсь руководство не понимают что очень рискуют. Если в день игры действительно состоятся запланированные протесты, клубный автобус Реала может и не доехать до стадиона. Думаю ты понимаешь чем это может грозить клубу.
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АКС-74У
1571314677
А что не переносят в Штаты, а отправляют туда Атлетико и Вильярреал?
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