Marca: «Барселона» и «Реал» отказались от переноса Эль Класико в Мадрид

Руководство «Барселоны» и «Реала» выступило против переноса матча, который должен пройти 26 октября на стадионе «Камп Ноу», сообщает Marca.

Ранее Ла Лига попросила «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы матч прошел в Мадриде, по соображениям безопасности.