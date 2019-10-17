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  • Семак: «Ростов» здорово играет в быстрых атаках, опасно разыгрывает стандарты. У команды много плюсов»

Семак: «Ростов» здорово играет в быстрых атаках, опасно разыгрывает стандарты. У команды много плюсов»

17 октября 2019, 14:22
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Ростове» в преддверии очного матча в 13-м туре РПЛ.

— Насколько сложно будет перестроиться с игры против «Ростова» на следующий матч против «РБ Лейпциг», учитывая разный стиль команд?

— Все команды отличаются друг от друга. «Ростов» здорово играет в быстрых атаках, обладает очень квалифицированными исполнителями, которые могут завершить сами, опасно разыгрывает стандарты. Много плюсов у команды, которые мы должны иметь в виду. Прекрасно понимаем, что место, где находится соперник, и количество набранных очков — абсолютно заслуженны. Команда играет на своих сильных качествах, делает это хорошо.

— Как вам игра Шомуродова?

— Эльдор сейчас действует просто блестяще — это касается и завершения, и движения, и работы на команду. Понятно, что все футболисты группы атаки «Ростова», не говоря уже об обороне, выполняют большой объем работы, которая придает баланс игре команды. Что касается Шомуродова, то он — открытие чемпионата в хорошем смысле, хороший футболист. Игра, которую он показывает, радует многих болельщиков, – сказал Семак.

  • «Зенит» примет «Ростов» в субботу, начало матча – в 19:00 мск.
  • После 13 туров у команд по 26 очков.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Шомуродов Эльдор Семак Сергей
Комментарии (8)
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GoLenaStop
1571330542
Хороший наМЕЧается матч... Будем посмотреть, у кого лучше заточено... Эх, Зенит, давненько зелёненькую травку не стригли на вашем стадионе !.. Ждите нас со своей техникой, сделаем всё быстро и красиво ! С ув. РОСТСЕЛЬМАШ.
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paracetamol
1571338434
У команды много плюсов, но минусов еще больше.
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стас 1980
1571471737
Но и Зенит не лыком шит
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