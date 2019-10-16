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  • Tuttosport: «МЮ» начал переговоры с Аллегри. Итальянец хочет получать больше, чем в «Ювентусе»

Tuttosport: «МЮ» начал переговоры с Аллегри. Итальянец хочет получать больше, чем в «Ювентусе»

16 октября 2019, 16:33
9

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы начали переговоры с итальянским специалистом. Аллегри хочет получать больше 7,5 миллиона евро в год, которые он зарабатывал в «Ювентусе», сообщает Tuttosport.

Кроме того, интерес к Аллегри проявляет «Тоттенхэм».

  • Аллегри покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона.
  • Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Уле-Гуннара Сульшера, если команда проиграет в матче 10-го тура АПЛ с «Норвичем» (27 октября).
  • В марте этого года Сульшер подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед».
  • После восьми туров нынешнего сезона манкунианцы занимают 12-е место в таблице Премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.

Источник: Tuttosport
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Аллегри Массимилиано
Комментарии (9)
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Alex Flash
1571239327
Давно пора Давно пора
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21082014
1571244104
В Манчестере соскучились по прагматичному,зачастую,просто трусливому футболу,который великолепно практиковал Макс в Юве?!
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zigbert
1571322597
Может Сульшер еще сумеет что то сделать? Хотя Аллегри не плохой вариант.
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