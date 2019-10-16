Tuttosport: «МЮ» начал переговоры с Аллегри. Итальянец хочет получать больше, чем в «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы начали переговоры с итальянским специалистом. Аллегри хочет получать больше 7,5 миллиона евро в год, которые он зарабатывал в «Ювентусе», сообщает Tuttosport.

Кроме того, интерес к Аллегри проявляет «Тоттенхэм».