Tuttosport: «МЮ» начал переговоры с Аллегри. Итальянец хочет получать больше, чем в «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы начали переговоры с итальянским специалистом. Аллегри хочет получать больше 7,5 миллиона евро в год, которые он зарабатывал в «Ювентусе», сообщает Tuttosport.
Кроме того, интерес к Аллегри проявляет «Тоттенхэм».
- Аллегри покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона.
- Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Уле-Гуннара Сульшера, если команда проиграет в матче 10-го тура АПЛ с «Норвичем» (27 октября).
- В марте этого года Сульшер подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед».
- После восьми туров нынешнего сезона манкунианцы занимают 12-е место в таблице Премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.
Источник: Tuttosport