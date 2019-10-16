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    Tuttosport: «МЮ» начал переговоры с Аллегри. Итальянец хочет получать больше, чем в «Ювентусе»

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Манкунианцы начали переговоры с итальянским специалистом. Аллегри хочет получать больше 7,5 миллиона евро в год, которые он зарабатывал в «Ювентусе», сообщает Tuttosport.

    Кроме того, интерес к Аллегри проявляет «Тоттенхэм».

    • Аллегри покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона.
    • Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Уле-Гуннара Сульшера, если команда проиграет в матче 10-го тура АПЛ с «Норвичем» (27 октября).
    • В марте этого года Сульшер подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • После восьми туров нынешнего сезона манкунианцы занимают 12-е место в таблице Премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.

    Источник: Tuttosport

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