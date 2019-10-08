The Sun: «Сульшер будет уволен, если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Норвичу»

Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, если команда проиграет в матче 10-го тура АПЛ с «Норвичем» (27 октября).

Перед поездкой в Норвич у манкунианцев будут еще две встречи – в чемпионате с «Ливерпулем» (20 октября) и в Лиге Европы с «Партизаном» (24 октября).

По информации источника, поражение от «Ливерпуля» не будет рассматриваться как нечто неожиданное, а если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Норвичу», то команда рискует опуститься в зону вылета из АПЛ. Подобное положение дел может не устроить совет директоров клуба, в результате чего Сульшер может быть отправлен в отставку.

В марте этого года Сульшер подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед».

После восьми туров нынешнего сезона манкунианцы занимают 12-е место в таблице Премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.

От зоны вылета из высшего дивизиона Англии «Манчестер Юнайтед» отделяют два балла.

Daily Mail: Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера