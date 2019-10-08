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    The Sun: «Сульшер будет уволен, если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Норвичу»

    Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, если команда проиграет в матче 10-го тура АПЛ с «Норвичем» (27 октября).

    Перед поездкой в Норвич у манкунианцев будут еще две встречи – в чемпионате с «Ливерпулем» (20 октября) и в Лиге Европы с «Партизаном» (24 октября).

    По информации источника, поражение от «Ливерпуля» не будет рассматриваться как нечто неожиданное, а если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Норвичу», то команда рискует опуститься в зону вылета из АПЛ. Подобное положение дел может не устроить совет директоров клуба, в результате чего Сульшер может быть отправлен в отставку.

    • В марте этого года Сульшер подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • После восьми туров нынешнего сезона манкунианцы занимают 12-е место в таблице Премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.
    • От зоны вылета из высшего дивизиона Англии «Манчестер Юнайтед» отделяют два балла.

    Daily Mail: Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера

    Источник: The Sun

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    08.10.2019 22:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1127

      Alex Flash 9 октября 2019, 13:06

      Нечего тянуть. Может Аалегри возьмут

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 октября 2019, 09:22

      Сульшер нигде особо себя не показал сильным тренером, а возраст уже 46 лет. по современным меркам - это середина тренерской карьеры. Раз уж до сих пор не показал тренерского таланта, то уже топ-тренером ему едва ли стать.
      После первых игр на эмоциях и фарте, всё закончилось и стал понятен реальный уровень его мастерства. Ничего плохого про Сульшера говорить не хочу, он игрок был крутой и человек вроде как хороший, но МЮ и близко не его уровень. Вернулся бы на родину в Мёльде. А там будет видно.
      Допустим, Лэмпард неплохо идёт в Челси, а до этого был успех в Дерби, а вот Джеррард с Рейнджерс пока что не впечатляет, особенно в еврокубках. Тут вопрос таланта тренерского, а не игроцкого.

      0
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      Рейтинг: -4

      karenmalyshkov 9 октября 2019, 09:17


      Кaчеcтвенный сeкc залoг крепkих oтношений и kрепкого здорoвья обоих партнeров, и тeперь еcть cредство котoрое изменит вашу сeкcуальную жизнь раз и навcегда, этo реальнo cекрет мужcкoго вeличия (oпробoвал личнo и всем советую пoпробoвать хoть раз), a вычитал нем здеcь-------- https://bit.vodka/DQXH

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 октября 2019, 08:02

      вызов принят! :)

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      Рейтинг: +67666

      portero 9 октября 2019, 07:16

      Поработал чуток заработал, результата нет.... а так хорошо начинал на эмоциях, правда соперников сильных не было.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 9 октября 2019, 00:45

      Значит гарантированно уходит там Пукки один М Ю отправит в зону вылета до этого Ливерпуль сколько угодно забьет. Хочу чтоб Зидан/Поччетино пришли моя мечта сбудется.

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      Рейтинг: +3120

      erma 8 октября 2019, 23:26

      Ничего не напоминает? Как и в Спартаке намедни, предъявили ему последнее китайское предупреждение. И что характерно, оба клуба на 12-ом месте.

      0
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 8 октября 2019, 22:11

      "Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит..." ))

      Кононов номер два.

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