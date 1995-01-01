Daily Mail: Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не покинет свой пост в ближайшее время.
По информации Daily Mail, руководство клуба продолжает верить в норвежского специалиста и не собирается его увольнять.
Руководители понимают, что команда находится в переходном периоде и на ее строительство необходимо время.
- «МЮ» набрал девять очков в восьми турах АПЛ.
- Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета только на два балла.
- Контракт Сульшера с клубом рассчитан до лета 2022 года.