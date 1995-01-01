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    Тедеско: «Ничего не имею против пиджаков»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему пришел на собственную презентацию в кардигане, а не в пиджаке.

    «Почему никогда не ношу пиджаки? Ничего не имею против пиджаков. Но, мне кажется, одежда — это не то, что имеет большое значение», – отметил Тедеско на пресс-конференции.

    • Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, уволенный в сентябре, появлялся в пиджаке на значительной части матчей московской команды.
    • За это болельщики клуба дали Кононову прозвище «Пиджак».

    Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

    Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +315

      playsh 29 минут назад

      Пусть френч носит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3485

      Yev 38 минут назад

      "ничего не имею против пиджаков" сказал цыган, рассовывая деньги по карманам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6146

      derrik2000 1 час назад

      Значит, будут его звать не "пиджак", а "кардиган". )))

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