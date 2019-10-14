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Тедеско: «Ничего не имею против пиджаков»

14 октября 2019, 19:14
3

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему пришел на собственную презентацию в кардигане, а не в пиджаке.

«Почему никогда не ношу пиджаки? Ничего не имею против пиджаков. Но, мне кажется, одежда — это не то, что имеет большое значение», – отметил Тедеско на пресс-конференции.

  • Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, уволенный в сентябре, появлялся в пиджаке на значительной части матчей московской команды.
  • За это болельщики клуба дали Кононову прозвище «Пиджак».

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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derrik2000
1571070339
Значит, будут его звать не "пиджак", а "кардиган". )))
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Yev
1571071931
"ничего не имею против пиджаков" сказал цыган, рассовывая деньги по карманам.
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Plyash
1571072472
Пусть френч носит.
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