Тедеско: «Ничего не имею против пиджаков»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему пришел на собственную презентацию в кардигане, а не в пиджаке.
«Почему никогда не ношу пиджаки? Ничего не имею против пиджаков. Но, мне кажется, одежда — это не то, что имеет большое значение», – отметил Тедеско на пресс-конференции.
- Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, уволенный в сентябре, появлялся в пиджаке на значительной части матчей московской команды.
- За это болельщики клуба дали Кононову прозвище «Пиджак».
Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго
Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»
Источник: Бомбардир.ру