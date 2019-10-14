Тедеско: «Ничего не имею против пиджаков»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему пришел на собственную презентацию в кардигане, а не в пиджаке.

«Почему никогда не ношу пиджаки? Ничего не имею против пиджаков. Но, мне кажется, одежда — это не то, что имеет большое значение», – отметил Тедеско на пресс-конференции.

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов , уволенный в сентябре, появлялся в пиджаке на значительной части матчей московской команды.

, уволенный в сентябре, появлялся в пиджаке на значительной части матчей московской команды. За это болельщики клуба дали Кононову прозвище «Пиджак».

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»