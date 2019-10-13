Фернандес не сыграет с Кипром из-за сильного ушиба

Защитник сборной России Марио Фернандес не примет участия в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против сборной Кипра. У игрока сильный ушиб, информирует журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Представитель ЦСКА пропускал одну из тренировок перед игрой. К ближайшей игре москвичей Фернандес должен быть готов.
- Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
- Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.
- После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова