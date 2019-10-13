Фернандес не сыграет с Кипром из-за сильного ушиба

Защитник сборной России Марио Фернандес не примет участия в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против сборной Кипра. У игрока сильный ушиб, информирует журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Представитель ЦСКА пропускал одну из тренировок перед игрой. К ближайшей игре москвичей Фернандес должен быть готов.