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  • Виллаш-Боаш: «Вероятно, завершу карьеру в «Марселе». Затем хочу стать президентом «Порту»

Виллаш-Боаш: «Вероятно, завершу карьеру в «Марселе». Затем хочу стать президентом «Порту»

12 октября 2019, 11:21
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о планах на будущее.

«В следующее воскресенье я отмечу 10 лет с начала тренерской карьеры. Надеюсь, что мне удастся выиграть трофей с «Марселем». Здесь меня очень хорошо приняли. Вероятно, именно в «Марселе» я завершу тренерскую карьеру. А затем хочу стать президентом «Порту», – сказал Виллаш Боаш.

  • 41-летний специалист возглавил «Марсель» 28 мая этого года.
  • Виллаш Боаш тренировал «Порту» в сезоне-2010/11.
  • За год португалец выиграл с командой четыре трофея.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Португалия. Примейра Марсель Порту Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (1)
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Пельш 1
1570897611
Хочу завершить карьеру на заводе, потом хочу стать Президентом России!
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