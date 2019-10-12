Виллаш-Боаш: «Вероятно, завершу карьеру в «Марселе». Затем хочу стать президентом «Порту»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о планах на будущее.

«В следующее воскресенье я отмечу 10 лет с начала тренерской карьеры. Надеюсь, что мне удастся выиграть трофей с «Марселем». Здесь меня очень хорошо приняли. Вероятно, именно в «Марселе» я завершу тренерскую карьеру. А затем хочу стать президентом «Порту», – сказал Виллаш Боаш.