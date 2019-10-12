Эриксен рассматривает вариант с трансфером в «Баварию»

«Бавария» имела контакты с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном, пишет Sport1.de. Сам датчанин также рассматривает вариант с трансфером в Мюнхен.
В футболисте также заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Испанцы готовы купить Эриксена уже зимой.
- 27-летний Эриксен выступает за лондонскую команду с августа 2013 года.
- В текущем сезоне хавбек забил один гол и сделал один ассист в 11 матчах.
- Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.
Источник: Sport1.de
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