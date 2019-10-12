Эриксен рассматривает вариант с трансфером в «Баварию»

«Бавария» имела контакты с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном, пишет Sport1.de. Сам датчанин также рассматривает вариант с трансфером в Мюнхен.

В футболисте также заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Испанцы готовы купить Эриксена уже зимой.