Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эриксен рассматривает вариант с трансфером в «Баварию»

12 октября 2019, 00:49

«Бавария» имела контакты с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном, пишет Sport1.de. Сам датчанин также рассматривает вариант с трансфером в Мюнхен.

В футболисте также заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Испанцы готовы купить Эриксена уже зимой.

  • 27-летний Эриксен выступает за лондонскую команду с августа 2013 года.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол и сделал один ассист в 11 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

Источник: Sport1.de

Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 582 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Тоттенхэм Эриксен Кристиан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+