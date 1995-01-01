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    И.о. главного тренера «Динамо» Новиков: «Постараемся сделать все, чтобы помочь команде преодолеть сложный момент»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о назначении в команду. Ранее специалист работал с молодежным составом москвичей.

    «Мне позвонил Юрий Алексеевич Соловьев после игры с «Оренбургом» (0:2) и попросил о встрече. Долго мы разговаривали, около четырех часов, наверно, общались. Ему было интересно виденье, моя философия, как я вижу выход из сложившейся ситуации, какие-то еще моменты. Поступило предложение помочь команде в трудный момент, выправить ситуацию, на что я дал положительный ответ.

    Те успехи и достижения на юношеском и молодежном уровне не идут ни в какое в сравнение с работой в главной командой, потому что понятно, что тут совсем все по другому. Понимание того, что это аванс есть. Постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы помочь команде преодолеть этот сложный момент», – заверил Новиков.

    Источник: YouTube-канал «Динамо»

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