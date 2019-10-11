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  • И.о. главного тренера «Динамо» Новиков: «Постараемся сделать все, чтобы помочь команде преодолеть сложный момент»

И.о. главного тренера «Динамо» Новиков: «Постараемся сделать все, чтобы помочь команде преодолеть сложный момент»

11 октября 2019, 21:58
3

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о назначении в команду. Ранее специалист работал с молодежным составом москвичей.

«Мне позвонил Юрий Алексеевич Соловьев после игры с «Оренбургом» (0:2) и попросил о встрече. Долго мы разговаривали, около четырех часов, наверно, общались. Ему было интересно виденье, моя философия, как я вижу выход из сложившейся ситуации, какие-то еще моменты. Поступило предложение помочь команде в трудный момент, выправить ситуацию, на что я дал положительный ответ.

Те успехи и достижения на юношеском и молодежном уровне не идут ни в какое в сравнение с работой в главной командой, потому что понятно, что тут совсем все по другому. Понимание того, что это аванс есть. Постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы помочь команде преодолеть этот сложный момент», – заверил Новиков.

Источник: YouTube-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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Сенситив
1570826918
ни опыта, ни знаний, но в доску свой, динамовский чувак, пусть в бурю он спасеньем клуба озаботица, хоть как-то так...))
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ALEX TARAN
1570832185
Интересно,что он изменит?)))
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Olymp2
1570880154
Ты понимаешь, парень, что вылетите - так обижаешь своего отца и все Динамо, что за всю жизнь не отмоешься! ТЫ ГОТОВ??? ТЫ Справишься???
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