Погребняк – о самом обидном поражении в карьере: «В финале Кубка России от «Локомотива». Понимал, что, возможно, это шанс завоевать последний трофей»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, какое поражение он считает самым обидным в своей карьере.

– На ЧЕ-2012 у сборной России была хорошая возможность выйти из группы, но из-за поражения от Греции этого не случилось. Это самое обидное поражение в твоей карьере?

– Нет. Самое обидное мое поражение было в финале Кубка России от «Локомотива». Я понимал, что, возможно, это шанс завоевать мой последний трофей в карьере.

А на Чемпионате Европы, конечно, было обидно. Народ на нас обозлился по делу. Мы понимали, что надо было выходить из группы, тем более после победы 4:1 в первом туре. Но впереди была большая часть карьеры, поэтому не могу назвать это поражение самым обидным.