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    Погребняк – о самом обидном поражении в карьере: «В финале Кубка России от «Локомотива». Понимал, что, возможно, это шанс завоевать последний трофей»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, какое поражение он считает самым обидным в своей карьере.

    – На ЧЕ-2012 у сборной России была хорошая возможность выйти из группы, но из-за поражения от Греции этого не случилось. Это самое обидное поражение в твоей карьере?

    – Нет. Самое обидное мое поражение было в финале Кубка России от «Локомотива». Я понимал, что, возможно, это шанс завоевать мой последний трофей в карьере.

    А на Чемпионате Европы, конечно, было обидно. Народ на нас обозлился по делу. Мы понимали, что надо было выходить из группы, тем более после победы 4:1 в первом туре. Но впереди была большая часть карьеры, поэтому не могу назвать это поражение самым обидным.

    • Финал Кубка России сезона-2018/19 завершился победой «Локомотива» над «Уралом» со счетом 1:0.
    • Погребняк в том матче провeл на поле все 90 минут и получил жeлтую карточку.

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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