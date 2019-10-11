Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Погребняк – о самом обидном поражении в карьере: «В финале Кубка России от «Локомотива». Понимал, что, возможно, это шанс завоевать последний трофей»

Погребняк – о самом обидном поражении в карьере: «В финале Кубка России от «Локомотива». Понимал, что, возможно, это шанс завоевать последний трофей»

11 октября 2019, 16:16

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, какое поражение он считает самым обидным в своей карьере.

– На ЧЕ-2012 у сборной России была хорошая возможность выйти из группы, но из-за поражения от Греции этого не случилось. Это самое обидное поражение в твоей карьере?

– Нет. Самое обидное мое поражение было в финале Кубка России от «Локомотива». Я понимал, что, возможно, это шанс завоевать мой последний трофей в карьере.

А на Чемпионате Европы, конечно, было обидно. Народ на нас обозлился по делу. Мы понимали, что надо было выходить из группы, тем более после победы 4:1 в первом туре. Но впереди была большая часть карьеры, поэтому не могу назвать это поражение самым обидным.

  • Финал Кубка России сезона-2018/19 завершился победой «Локомотива» над «Уралом» со счетом 1:0.
  • Погребняк в том матче провeл на поле все 90 минут и получил жeлтую карточку.

Источник: Официальный сайт «Урала»
Россия. Кубок Урал Локомотив Погребняк Павел
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+