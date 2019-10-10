Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Отбор Евро-2020. Бельгия забила 9 голов Сан-Марино, Голландия одержала волевую победу над Северной Ирландией и другие результаты

    Завершились еще семь матчей 7-го тура отбора Евро-2020.

    Победы одержали сборные Голландии, Бельгии, Хорватии, Австрии, Польши и Северной Македонии. Ничейный результат зафиксирован только в поединке между Словакией и Уэльсом.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа C. 7-й тур

    Голландия – Северная Ирландия – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Магеннис, 75; 1:1 – Депай, 80; 2:1 – Де Йонг, 90+1; 3:1 – Депай, 90+4.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа E. 7-й тур

    Хорватия – Венгрия – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Модрич, 5; 2:0 – Петкович, 24; 3:0 – Петкович, 42.

    Словакия – Уэльс – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мур, 25; 1:1 – Куцка, 53.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа G. 7-й тур

    Австрия – Израиль – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Захави, 34; 1:1 – Лазаро, 41; 2:1 – Хинтереггер, 56; 3:1 – Сабитцер, 88.

    Северная Македония – Словения – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эльмас, 50; 2:0 – Эльмас, 68; 2:1 – Иличич (с пенальти), 90+5.

    Латвия – Польша – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 9; 0:2 – Левандовски, 13; 0:3 – Левандовски, 76.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 7-й тур

    Бельгия – Сан-Марино – 9:0 (6:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 28; 2:0 – Шадли, 31; 3:0 – Бролли (в свои ворота), 35; 4:0 – Лукаку, 41; 5:0 – Алдервейрелд, 43; 6:0 – Тилеманс, 45+1; 7:0 – Бентеке, 79; 8:0 – Версхарен (с пенальти), 84; 9:0 – Кастань, 90.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2019 23:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73954
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru