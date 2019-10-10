Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отбор Евро-2020. Бельгия забила 9 голов Сан-Марино, Голландия одержала волевую победу над Северной Ирландией и другие результаты

Отбор Евро-2020. Бельгия забила 9 голов Сан-Марино, Голландия одержала волевую победу над Северной Ирландией и другие результаты

10 октября 2019, 23:55

Завершились еще семь матчей 7-го тура отбора Евро-2020.

Победы одержали сборные Голландии, Бельгии, Хорватии, Австрии, Польши и Северной Македонии. Ничейный результат зафиксирован только в поединке между Словакией и Уэльсом.

Отбор ЧЕ-2020. Группа C. 7-й тур

Голландия – Северная Ирландия – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Магеннис, 75; 1:1 – Депай, 80; 2:1 – Де Йонг, 90+1; 3:1 – Депай, 90+4.

Отбор ЧЕ-2020. Группа E. 7-й тур

Хорватия – Венгрия – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Модрич, 5; 2:0 – Петкович, 24; 3:0 – Петкович, 42.

Словакия – Уэльс – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мур, 25; 1:1 – Куцка, 53.

Отбор ЧЕ-2020. Группа G. 7-й тур

Австрия – Израиль – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Захави, 34; 1:1 – Лазаро, 41; 2:1 – Хинтереггер, 56; 3:1 – Сабитцер, 88.

Северная Македония – Словения – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Эльмас, 50; 2:0 – Эльмас, 68; 2:1 – Иличич (с пенальти), 90+5.

Латвия – Польша – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Левандовски, 9; 0:2 – Левандовски, 13; 0:3 – Левандовски, 76.

Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 7-й тур

Бельгия – Сан-Марино – 9:0 (6:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 28; 2:0 – Шадли, 31; 3:0 – Бролли (в свои ворота), 35; 4:0 – Лукаку, 41; 5:0 – Алдервейрелд, 43; 6:0 – Тилеманс, 45+1; 7:0 – Бентеке, 79; 8:0 – Версхарен (с пенальти), 84; 9:0 – Кастань, 90.

Календарь отбора ЧЕ-2020

Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Нидерланды Северная Ирландия Хорватия Венгрия Словакия Уэльс Австрия Израиль Северная Македония Словения Латвия Польша Бельгия Сан-Марино
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+