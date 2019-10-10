Отбор Евро-2020. Бельгия забила 9 голов Сан-Марино, Голландия одержала волевую победу над Северной Ирландией и другие результаты

Завершились еще семь матчей 7-го тура отбора Евро-2020.

Победы одержали сборные Голландии, Бельгии, Хорватии, Австрии, Польши и Северной Македонии. Ничейный результат зафиксирован только в поединке между Словакией и Уэльсом.

Отбор ЧЕ-2020. Группа C. 7-й тур

Голландия – Северная Ирландия – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Магеннис, 75; 1:1 – Депай, 80; 2:1 – Де Йонг, 90+1; 3:1 – Депай, 90+4.

Отбор ЧЕ-2020. Группа E. 7-й тур

Хорватия – Венгрия – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Модрич, 5; 2:0 – Петкович, 24; 3:0 – Петкович, 42.

Словакия – Уэльс – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мур, 25; 1:1 – Куцка, 53.

Отбор ЧЕ-2020. Группа G. 7-й тур

Австрия – Израиль – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Захави, 34; 1:1 – Лазаро, 41; 2:1 – Хинтереггер, 56; 3:1 – Сабитцер, 88.

Северная Македония – Словения – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Эльмас, 50; 2:0 – Эльмас, 68; 2:1 – Иличич (с пенальти), 90+5.

Латвия – Польша – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Левандовски, 9; 0:2 – Левандовски, 13; 0:3 – Левандовски, 76.

Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 7-й тур

Бельгия – Сан-Марино – 9:0 (6:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 28; 2:0 – Шадли, 31; 3:0 – Бролли (в свои ворота), 35; 4:0 – Лукаку, 41; 5:0 – Алдервейрелд, 43; 6:0 – Тилеманс, 45+1; 7:0 – Бентеке, 79; 8:0 – Версхарен (с пенальти), 84; 9:0 – Кастань, 90.

Календарь отбора ЧЕ-2020

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