Президент «Сампдории»: «Гаттузо? Мне нужен человек, который действительно хочет тренировать команду»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро объяснил, почему клубу не удалось договориться о сотрудничестве с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.

«Я не хочу нанимать тренера, которого нужно уговаривать. Мне нужен человек, который действительно хочет тренировать «Сампдорию», – сказал Ферреро.

Ранее сообщалось, что также в шорт-лист генуэзского клуба входят Джанни де Бьязи, Джузеппе Якини и Клаудио Раньери.