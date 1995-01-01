Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Президент «Сампдории»: «Гаттузо? Мне нужен человек, который действительно хочет тренировать команду»

    Президент «Сампдории» Массимо Ферреро объяснил, почему клубу не удалось договориться о сотрудничестве с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.

    «Я не хочу нанимать тренера, которого нужно уговаривать. Мне нужен человек, который действительно хочет тренировать «Сампдорию», – сказал Ферреро.

    Ранее сообщалось, что также в шорт-лист генуэзского клуба входят Джанни де Бьязи, Джузеппе Якини и Клаудио Раньери.

    • В понедельник «Сампдория» уволила Эусебио Ди Франческо
    • По итогам семи туров команда занимает последнее место в турнирной таблице Серии А с тремя очками в активе.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82

      Defensore 3 минуты назад

      Гатуззо довыбирается и будет тренировать в серии б)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +863

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Ну да, такой великий клуб все должны хотеть тренировать, Дженнаро какой-то неправильный поц...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73954
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru