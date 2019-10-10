Президент «Сампдории»: «Гаттузо? Мне нужен человек, который действительно хочет тренировать команду»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро объяснил, почему клубу не удалось договориться о сотрудничестве с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.
«Я не хочу нанимать тренера, которого нужно уговаривать. Мне нужен человек, который действительно хочет тренировать «Сампдорию», – сказал Ферреро.
Ранее сообщалось, что также в шорт-лист генуэзского клуба входят Джанни де Бьязи, Джузеппе Якини и Клаудио Раньери.
- В понедельник «Сампдория» уволила Эусебио Ди Франческо
- По итогам семи туров команда занимает последнее место в турнирной таблице Серии А с тремя очками в активе.
Источник: Tuttomercatoweb