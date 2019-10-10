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  • Президент «Сампдории»: «Гаттузо? Мне нужен человек, который действительно хочет тренировать команду»

Президент «Сампдории»: «Гаттузо? Мне нужен человек, который действительно хочет тренировать команду»

10 октября 2019, 07:23
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Президент «Сампдории» Массимо Ферреро объяснил, почему клубу не удалось договориться о сотрудничестве с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.

«Я не хочу нанимать тренера, которого нужно уговаривать. Мне нужен человек, который действительно хочет тренировать «Сампдорию», – сказал Ферреро.

Ранее сообщалось, что также в шорт-лист генуэзского клуба входят Джанни де Бьязи, Джузеппе Якини и Клаудио Раньери.

  • В понедельник «Сампдория» уволила Эусебио Ди Франческо
  • По итогам семи туров команда занимает последнее место в турнирной таблице Серии А с тремя очками в активе.

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Сампдория Гаттузо Дженнаро
Комментарии (2)
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AHTUNGBOL
1570684850
Ну да, такой великий клуб все должны хотеть тренировать, Дженнаро какой-то неправильный поц...
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Defensore
1570691113
Гатуззо довыбирается и будет тренировать в серии б)
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