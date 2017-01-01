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    Ди Марцио: Гаттузо отказал «Сампдории»

    Экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отказался возглавить «Сампдорию», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

    После решения Гаттузо «Сампдория» рассматривает кандидатуры Джанни де Бьязи, Джузеппе Якини и Клаудио Раньери.

    Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира ранее сообщал, что владелец «Сампдории» Массимо Ферреро уговаривает Гаттузо подписать контракт.

    • Ранее СМИ писали, что Гаттузо может возглавить один из российских клубов, а также ведет переговоры с «Дженоа».
    • Гаттузо был главным тренером «Милана» в период с 2017 по 2019 годы.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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