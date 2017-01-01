Ди Марцио: Гаттузо отказал «Сампдории»

Экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отказался возглавить «Сампдорию», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
После решения Гаттузо «Сампдория» рассматривает кандидатуры Джанни де Бьязи, Джузеппе Якини и Клаудио Раньери.
Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира ранее сообщал, что владелец «Сампдории» Массимо Ферреро уговаривает Гаттузо подписать контракт.
- Ранее СМИ писали, что Гаттузо может возглавить один из российских клубов, а также ведет переговоры с «Дженоа».
- Гаттузо был главным тренером «Милана» в период с 2017 по 2019 годы.