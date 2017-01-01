Журналист Скира: «Сампдория» пытается подписать Гаттузо

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Сампдорию».

Владелец «Сампдории» Массимо Ферреро уговаривает Гаттузо подписать контракт, написал Скира в твиттере. Ферреро уже провел переговоры со специалистом, который сейчас находится без работы.