Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Журналист Скира: «Сампдория» пытается подписать Гаттузо

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Сампдорию».

    Владелец «Сампдории» Массимо Ферреро уговаривает Гаттузо подписать контракт, написал Скира в твиттере. Ферреро уже провел переговоры со специалистом, который сейчас находится без работы.

    • Ранее СМИ сообщали, что Гаттузо может возглавить один из российских клубов, а также ведет переговоры с «Дженоа».
    • Гаттузо был главным тренером «Милана» в период с 2017 по 2019 годы.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73931
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru