Главные новости дня. Тедеско может возглавить «Спартак», стал известен состав сборной России на октябрьские матчи

«Сочи» обыграл «Ахмат» в последнем матче 11-го тура РПЛ.
Сборная России объявила состав на матчи против Шотландии и Кипра.
«Спартак» может пригласить на пост тренера Тедеско.
Арустамян сообщил, что у Цорна для «Спартака» есть тренеры из Германии и Голландии.
Кононов останется без миллионной компенсации после ухода из «Спартака».
Жиго пропустит несколько недель из-за травмы.
Хацкевич может стать тренером московского «Динамо».
РФС создал специальный департамент по профилактике договорных матчей.
Мамаев рассказал, как ему пришлось вести себя в тюрьме.
«Кардифф» заплатит шесть миллионов евро «Нанту» за погибшего Салу – это решение ФИФА.
Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы