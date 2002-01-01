Главные новости дня. Тедеско может возглавить «Спартак», стал известен состав сборной России на октябрьские матчи

«Сочи» обыграл «Ахмат» в последнем матче 11-го тура РПЛ.

Сборная России объявила состав на матчи против Шотландии и Кипра.

«Спартак» может пригласить на пост тренера Тедеско.

Арустамян сообщил, что у Цорна для «Спартака» есть тренеры из Германии и Голландии.

Кононов останется без миллионной компенсации после ухода из «Спартака».

Жиго пропустит несколько недель из-за травмы.

Хацкевич может стать тренером московского «Динамо».

РФС создал специальный департамент по профилактике договорных матчей.

Мамаев рассказал, как ему пришлось вести себя в тюрьме.

«Кардифф» заплатит шесть миллионов евро «Нанту» за погибшего Салу – это решение ФИФА.

Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы