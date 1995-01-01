Хацкевич может сменить Хохлова на посту главного тренера «Динамо»

Хэ на Хэ - даёть минус.......
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить московское «Динамо».
Как сообщает «Динамомания», российский клуб рассматривает белорусского специалиста в качестве замены для Дмитрия Хохлова.
Скорее всего, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва, после чего его и может сменить Хацкевич.
- 45-летний Хацкевич 14 августа покинул киевское «Динамо».
- Ранее он на протяжении двух лет возглавлял сборную Белоруссии.
- По итогам 11 туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ (зона стыковых матчей).
Источник: «Динамомания»
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