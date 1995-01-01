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    Хацкевич может сменить Хохлова на посту главного тренера «Динамо»

    Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить московское «Динамо».

    Как сообщает «Динамомания», российский клуб рассматривает белорусского специалиста в качестве замены для Дмитрия Хохлова.

    Скорее всего, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва, после чего его и может сменить Хацкевич.

    • 45-летний Хацкевич 14 августа покинул киевское «Динамо».
    • Ранее он на протяжении двух лет возглавлял сборную Белоруссии.
    • По итогам 11 туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ (зона стыковых матчей).

    Источник: «Динамомания»

    Один из старейших футбольных порталов Украины. Создан 11 сентября 2001 года. Аудитория в твиттере - 1689 человек.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7441

      alex1951 47 минут назад

      Хэ на Хэ - даёть минус.......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      111Hunter111 49 минут назад

      Лучше бы сегодня Хохлова сменил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +632

      dimag 57 минут назад

      Два Суперкубка и два Серебра в Окраине за 2 года, не мало...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      Старикан 1 час назад

      Станет ли Хацкевич для Динамо, как Гончаренко для ЦСКА ещё не известно...

      -1
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      Рейтинг: +14496

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И кому это надо???..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +264

      Николай71 1 час назад

      Вот это новость!

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