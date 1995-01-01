Хацкевич может сменить Хохлова на посту главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить московское «Динамо».

Как сообщает «Динамомания», российский клуб рассматривает белорусского специалиста в качестве замены для Дмитрия Хохлова.

Скорее всего, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва, после чего его и может сменить Хацкевич.