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    РПЛ. «Сочи» обыграл «Ахмат», одержав вторую победу подряд

    В матче 11-го тура РПЛ «Сочи» дома победил «Ахмат» со счетом 2:0.

    Голами отличились Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.

    Набрав три очка, «Сочи» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ахмат» занимает 15-ю строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 12; 2:0 – Нобоа, 73.

    «Сочи»: Джанаев, Калугин, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Померко (Лагатор, 66), Бурмистров, Мостовой (Набиуллин, 79), Нобоа (Карапетян, 84), Кудряшов, Заболотный.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов, Бериша, Исмаэл (Гащенков, 76), Иванов, Глушаков (Мбенг, 58), Роши, Анхель.

    Предупреждения: Мостовой, 34; Померко, 41; Нобоа, 74; Миладинович, 78; Карапетян, 87; Набиуллин, 90+3 – Нижич (62).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Вы зря не смотрели матч «Сочи» – «Ахмат». Гол Нобоа – неописуемая красота

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии24
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      Рейтинг: +14

      Nazar800 5 минут назад

      интересно сколько еще тренеров Сочи отправит в отставку...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1998

      shurik45 17 минут назад

      Зенит-2 почти догнал Спартак ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +542

      Сенситив 1 час назад

      вот так сочинцы -ребята
      загорелые, с морей,
      так присунули Ахмату,
      что не надо эборей...))

      1
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      Рейтинг: +1440

      Фан666 1 час назад

      Сочи молодцы. Кадров и Спартак на выход, это идеально было бы.

      0
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      Рейтинг: +3620

      APchelov 1 час назад

      Ну всё. Сочи попёрли

      1
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      Рейтинг: +3739

      sochi-2013 1 час назад

      Можете оставить название клуба. )) Молодцы!

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      Рейтинг: +4610

      ilichkadr 1 час назад

      Собранная за 2 месяца команда уже дает свои плоды. Судя по игре Сочи останется в РПЛ. Чувствуется работа Точилина. В Динамо надо было ставить Точилина, а не Хохлова.

      1
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      Рейтинг: +10742

      Garrincha58 > ilichkadr 17 минут назад

      Чувствуется работа Точилина,а работа Семака уже полтора года на нуле

      0
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      Рейтинг: +32919

      portero 1 час назад

      Сочи с победой!
      команда с таким стадионом и климатом нужна в РПЛ.

      6
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      Рейтинг: +18010

      VVM1964 > portero 1 час назад

      Главное с таким спонсором )))

      0
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      Рейтинг: +372

      Kokmarov 1 час назад

      А что Сочи будет делать без Нобоа. Руководство Зенита большую глупость сделало отправив его. В целом матч живой, веселый, но игровой идеи у обеих команд нет, вперед - куда кривая выведет, плюс много неоправданной грубости..

      2
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      Рейтинг: +1824

      knikos 1 час назад

      Несколько туров назад я написал , что Сочи по составу и по игре должен не за выживание бороться , а быть в зоне ЛЕ или сразу под ней. На меня набросились , один только ( видать болела Сочи ) написал , мол " спасибо на добром слове ". Сейчас Сочи до зимы будет практически играть только дома , вот и надо набирать очки. Зимой ещё бы хорошего , с ударом "моторчика" в центр прикупить. Медленновато играют , но как-то так основательно . На юге уже есть две хорошие команды , Краснодар и Ростов , вот и Сочи надо в эту группу. Удачи !

      А Нобоа красавчик , какой голешник !!!

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