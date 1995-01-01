РПЛ. «Сочи» обыграл «Ахмат», одержав вторую победу подряд

В матче 11-го тура РПЛ «Сочи» дома победил «Ахмат» со счетом 2:0.

Голами отличились Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.

Набрав три очка, «Сочи» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ахмат» занимает 15-ю строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 12; 2:0 – Нобоа, 73.

«Сочи»: Джанаев, Калугин, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Померко (Лагатор, 66), Бурмистров, Мостовой (Набиуллин, 79), Нобоа (Карапетян, 84), Кудряшов, Заболотный.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов, Бериша, Исмаэл (Гащенков, 76), Иванов, Глушаков (Мбенг, 58), Роши, Анхель.

Предупреждения: Мостовой, 34; Померко, 41; Нобоа, 74; Миладинович, 78; Карапетян, 87; Набиуллин, 90+3 – Нижич (62).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Вы зря не смотрели матч «Сочи» – «Ахмат». Гол Нобоа – неописуемая красота