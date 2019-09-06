Вы зря не смотрели матч «Сочи» – «Ахмат». Гол Нобоа – неописуемая красота

Как же полезен эквадорец в нынешнем сезоне.

«Сочи» сыграл дома в нынешнем сезоне лишь четырежды и только в последний день сентября сумел забить на своем поле первые голы в РПЛ – до этого сочинцы забивали только в гостях.

2:0 – победа над «Ахматом». Сначала забил Мостовой, а потому сумасшедший гол удался Кристиану Нобоа. Эквадорец подходил с мячом к штрафной соперника, легко убрал с дороги Семенова, заметил, что голкипер вышел из ворот и направил мяч красивым парашютом.

Сказка!

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 30, 2019

Кристиан Нобоа перешел в «Сочи» из «Зенита» летом. Он очень полезен в этом сезоне.

Матч с ЦСКА (0:0) – целых семь удачных отборов и четыре перехвата;

Матч с «Рубином» (3:0) – голевой пас на Карапетяна;

Матч с «Локомотивом» (0:1) – нанес пять ударов и еще отдал четыре ключевые передачи;

Матч с «Динамо» (3:2) – нанес тот самый удар в штангу, после которого Карапетян забил победный гол;

Матч с «Ахматом» (2:0) – изумительный гол.

Притом эквадорец не забивал в РПЛ полтора года. Последний гол до сегодняшнего дня – за «Рубин» «Ростову» в апреле 2018-го. Позже Нобоа забивал за «Зенит» в историческом матче Лиги Европы против минского «Динамо» (тот, что 8:1).

34-летний Нобоа оказался не нужен «Зениту», у него был вариант продолжить карьеру за границей. Но футболист предпочел продолжить карьеру в РПЛ: «Я не хотел уходить из России. Хочу здесь остаться подольше, потому что здесь мои дети, хочу быть с ними до конца. Я с самого начала почувствовал, что Россия – мой второй дом, здесь очень много хороших людей».

С «Сочи» Нобоа связан контрактом на два года. Он входит во вторую десятку лучших в РПЛ по среднему количеству отборов (2,4), делит десятое место по перехватам (2,4), наносит удары так же часто, как и Крыховяк с Влашичем (по 2,7 за игру, 13-е место). Он – четвертый среди полевых игроков по длинным передачам (7,4 за игру).

Здорово, что такой игрок до сих пор играет в РПЛ, причем так классно. А еще забивает такие голы, которые будут долго помнить.

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