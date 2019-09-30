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Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
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Сочи - Ахмат

30.09.2019, Понедельник, 19:30 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 11 тур Сочи - Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 30 сентября 2019, 21:08

    Сочи молодцы!!!

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    Рейтинг: +174

    iurylario 30 сентября 2019, 20:08

    я думаю надо в россии создать лигу как в англии чемпионшип и согнать туда сочи тамбов томь химки торпедо оренбург крылья и другие

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    Рейтинг: +304

    Victor.Vings > iurylario 30 сентября 2019, 20:36

    У нас есть такая лига, называется ФНЛ, кто вылетит туда и так там будут играть.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 30 сентября 2019, 09:34

    Ахмату нужно выигрывать и подниматься из подвала на 10-е место в РПЛ.

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    Рейтинг: +14

    Nazar800 > vladimir-7 30 сентября 2019, 16:32

    Сочи тоже не против на 10е..

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец > vladimir-7 30 сентября 2019, 21:24

    ахмат нулевой, Тамбов интереснее выглядит!

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    Рейтинг: +884

    Мы ЦСКА > vladimir-7 30 сентября 2019, 22:31

    Терек играет в футбол только в Грозном под присмотром Кадырова.... 90% игр дома ничья или победа , на выезде 90% просирают

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