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    Арустамян: «Преемник Кононова будет креатурой Цорна. У него есть два кандидата – из Голландии и Германии»

    Журналист Нобель Арустамян рассказал, кто может возглавить «Спартак» после отставки главного тренера Олега Кононова.

    «Ситуация давно накалилась не только вокруг «Спартака», но и внутри. Говорить об открытой войне между Томасом Цорном и Олегом Кононовым было бы преувеличением, но союз стал явно не таким крепким, каким он должен быть между гендиректором и главным тренером. При этом Цорна можно считать счастливчиком. Он каким-то чудом избежал сентябрьского гнева спартаковских болельщиков – при том, что также причастен к проблемам команды, в том числе к неудачной трансферной компании.

    Хотя в данном случае Цорн всегда может ссылаться на «проблемного» тренера – его назначало предыдущее руководство. Это был козырь Цорна. Томас уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вел переговоры – вчера его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему все идет, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке.

    Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба – кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные «Спартак» должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна.

    А что Леонид Федун? Он долго гнал от себя мысли об отставке Кононова, но вчера они владельца «Спартака» настигли – отставка стала неизбежной. Если раньше Федун поддерживал тренера, то вчера согласился: работать под таким давлением Кононову и команде невозможно. Федун, видимо, продолжит чередовать русских и иностранных тренеров. Так складывается не специально, это не стратегия клуба, но все опять идет к приглашению коуча из Европы.

    Во многом здесь дело в Цорне. Он пока не опытный и не статусный менеджер (все же организовывать сборы и руководить самым большим и проблемным клубом страны – совершенно разные истории), и ему важно набрать веса внутри клуба и проводить свою политику.

    Эта политика требует тренера-иностранца, которого Цорн будет полностью контролировать. Россиянин сам хорошо знает футбольный рынок, может напрямую общаться с владельцем клуба и его окружением и быть не столь надежным для Цорна. А в идеале Томас хочет полностью владеть ситуацией в клубе», – написал Арустамян в своем телеграме.

    • «Спартак» объявил об отставке Кононова в воскресенье.
    • Кононов возглавлял команду с ноября 2018 года.
    • Москвичи по итогам 11 туров занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии10
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      Рейтинг: +962

      Genz 9 минут назад

      Тренер Хуан Антонио Родриго Санчо Карупирандыргвпчо свободен. Отличный тренер. Берите. Привел к чемпионству команду Доширак

      0
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      Рейтинг: +265

      Николай71 24 минуты назад

      Марселино свободен) сегодня пришёл в голову) эта кандидатура. Но это не произойдет, сильный тренер вряд ли придет)

      0
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      Рейтинг: +7471

      parevg 26 минут назад

      А на той неделе в Лондон он летал на "биг бен" посмотреть?

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      Рейтинг: +265

      Николай71 > parevg 21 минуту назад

      Могла быть консперация, Ильич ведь тоже в Европе)) встречался с революционерами.
      А если честно, то он, Цорн мог пригласить своего кандидата в Лондон. Никто не заметил эту встречу и нет конкретных имён.

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      Рейтинг: +7471

      parevg > Николай71 15 минут назад

      Я имею ввиду, что по слухам, он с Венгером говорил...
      Но, может, не договорились.

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      Рейтинг: +264

      dragoon000320 30 минут назад

      пригласите Феликса Магата, тогда все забегают как миленькие :D

      0
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      Рейтинг: +1628

      Д Альбертини 30 минут назад

      Если из Голландии, то походу Леонида Слуцкого привизет обратно в рпл из эрдивизии)))

      0
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      Рейтинг: +12456

      slavutiq70 41 минуту назад

      Интересно кто??? только ненужны больше подающие надежды и перспективные,,,,нужен уже готовый сильный тренер с жёстким характером,,,

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      Рейтинг: +1109

      lek! 45 минут назад

      Интересно кто возглавит Спартак , надеюсь будет увидеть хорошего тренера с опытом ЛЧ. Реально не удачи спартака бьют по РПЛ , хоть и не слежу за спартаком , надеюсь Они найдут тренера , который будет давать результаты в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +32

      Guinnesss > lek! 38 минут назад

      в ЛЧ еще попасть надо :))))

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