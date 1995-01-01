Евро-Футбол: Кононов не получит более миллиона компенсации за уход из «Спартака»

А мог бы как многие ждать денег и неуходить по собственному.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов не получит компенсацию за досрочное расторжение контракта с клубом.
По информации «Евро-Футбол.ру», 53-летний специалист покинул пост по собственному желанию, поэтому «Спартак» не должен платить ему неустойку.
Кононов мог получить за оставшиеся девять месяцев контракта 1 миллион 31 тысячу евро (73 миллиона рублей).
- «Спартак» объявил об отставке тренера в воскресенье.
- Кононов возглавлял команду с ноября прошлого года.
- Москвичи по итогам 11 туров занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
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