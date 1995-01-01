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    Евро-Футбол: Кононов не получит более миллиона компенсации за уход из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов не получит компенсацию за досрочное расторжение контракта с клубом.

    По информации «Евро-Футбол.ру», 53-летний специалист покинул пост по собственному желанию, поэтому «Спартак» не должен платить ему неустойку.

    Кононов мог получить за оставшиеся девять месяцев контракта 1 миллион 31 тысячу евро (73 миллиона рублей).

    • «Спартак» объявил об отставке тренера в воскресенье.
    • Кононов возглавлял команду с ноября прошлого года.
    • Москвичи по итогам 11 туров занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Евро-Футбол.ру

    Российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года. Аудитория в твиттере - 2757 подписчиков.

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии50
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      Рейтинг: +3005

      TOL47 28 минут назад

      А мог бы как многие ждать денег и неуходить по собственному.

      1
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      Рейтинг: +393

      seth343 > TOL47 1 минуту назад

      Мог бы, ни чего бы не потерял, только Спартак еще глубже провалился, а вам этого и надо...

      0
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      Рейтинг: +48

      vmonomah17 36 минут назад

      Скорее всего оформили по соглашению сторон, и Спартак выплатил Кононову всю или часть суммы неустойки.

      0
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      Рейтинг: +3766

      Владислав Vlad 1 час назад

      Конон понимал, что написав заяву не получит компенсацию.
      Тогда два вывода - Либо он работал не из-за денег и свято верил, что то, что он показывает - Спартаковский стиль. Тогда он идиот.
      Либо всё это утка. И Конон получил своё и ушёл.

      1
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      Рейтинг: +3927

      ivan-football-fan > Владислав Vlad 32 минуты назад

      Полагаю, что есть третий вариант: нефтебанда ему сказала, что он будет крайним и уйдёт молча и без компенсации... и он ушёл, как сказали)))++

      1
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      Рейтинг: +962

      Genz 1 час назад

      Неудачи пошли, как вылетели из ок. Руки и яйца опустились. Перестали тренироваться, стали дрочкой заниматься

      0
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      Рейтинг: +423

      frizom > Genz 1 час назад

      ты по себе то не суди ))

      0
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      Рейтинг: +730

      Decorhome 1 час назад

      Уверен Кононов еще качественно проявит себя в другом клубе

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      Рейтинг: +5068

      Старикан > Decorhome 1 час назад

      И пусть у него всё будет хорошо!

      3
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      Рейтинг: +730

      Decorhome > Старикан 1 час назад

      Аминь!

      0
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      Рейтинг: +253

      Spinorr > Decorhome 1 час назад

      Не проявит, уверен. Он не умеет руководить

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      Рейтинг: +34151

      MaxRnD > Spinorr 49 минут назад

      Не зарекайтесь. Валеру тоже уверенно хоронили ...

      1
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      Рейтинг: +265

      Николай71 > Decorhome 9 минут назад

      Будет интересно если он в Динамо Киев уйдет и там чего то добьется. Ему по мне нужен был поддержка гендиректора или команды, хотя игроки и говорили что за Кононова, но я не верю. Просто слив тоже не верю, у него просто не пошло. Не хватило характера.
      В Динамо Киев если его поддержат может и получится, тем более новость пошла что Шева может в Милан перейти.

      0
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      Рейтинг: +3927

      ivan-football-fan 1 час назад

      Ну вот... ОДИН КОНОНОВ БЫЛ ВИНОВАТ! Нашли секретную болячку и сковырнули с позором без денежной компенсации... УРА!!!!Теперь ВСЁ БУДЕТ СОВЕСМ ПО-ДРУГОМУ... Спартак - чемпион!
      япона мать....

      1
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      ...
      Рейтинг: +423

      frizom > ivan-football-fan 1 час назад

      ну а кто виноват то? Игроков ему купили а игру он поставить не может.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3927

      ivan-football-fan > frizom 34 минуты назад

      ..и он тоже, вне всяких))) Но... подумайте: если бы всё шло хорошо...СКОЛЬКО ПРОЧИХ ФАМИЛИЙ БЫ ЗВУЧАЛО, КАК "АВТОРОВ" И СОАВТОРОВ ПОБЕД?)))
      Все звёзды на поле были бы ****** любовью и бонусами...
      Начальники и манагеры просто бы не слезали с экранов....
      А СЕЙЧАС-ТО ОНИ ВСЕ ГДЕ? И ГДЕ БЫЛИ ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ-ТРОЙКУ МЕСЯЦЕВ??? Кто на поле играть выходит?
      Кто давно должен был увидеть проблемы вне поля и включить "антикризисные меры"?
      Космодром "Восточный" не построили в срок и разворовали миллиарды... СТРАНА ОБ ЭТОМ УЗНАЛА КАК "О "НЕОЖИДАННОСТИ", СРОДНИ НАПАДЕНИЮ ГИТЛЕРА НА СССР")))Это что, за день до сдачи объекта обнаружилось?)))) А до этого кому-то одному до последнего дня стройки по плану исправно платили и "верили на слово" и ничего не проверяли?)))))))))"ЭТОТ ОДИН" (имбецил или мошенник) завалил всё дело?))))
      И обманул, ГАД, всю "несменяемую гениальную" вертикаль управления?)))

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      ...
      Рейтинг: +423

      frizom > ivan-football-fan 7 минут назад

      ну виноват во всем всегда тренер, это прописная истина

      0
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      Рейтинг: +5139

      Агасфер 1 час назад

      Честный дурак,вот и не пришёлся ко двору! Слил бы Кубок Валере и ушёл с миллионом,Федун только таких уважает и считает равными себе.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +730

      Decorhome > Агасфер 20 минут назад

      Честность не порок, а положительная черта характера. Уважуха Кононову.

      0
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      Рейтинг: +730

      Decorhome 1 час назад

      Кононов поступил мужественно

      1
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      ...
      Рейтинг: +34151

      MaxRnD > Decorhome 1 час назад

      Согласен, не каждый сможет осознанно отказаться от 73 млн. руб. Не знаю, что там насчёт профессиональных качеств, но воспитание и сила воли у человека присутствуют ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Decorhome > MaxRnD 1 час назад

      Согласен на все сто! Бывают и такие тренеры, которые не цепляются за финансы, а правдиво переживают за клуб и за все происходящее в нем. Это и показывает что Кононов работал честно

      2
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      ...
      Рейтинг: +5068

      Старикан > Decorhome 1 час назад

      В его сверх порядочности и вся проблема! Спартаку нужен тиран - типа Бескова или Лобановского...

      0
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      Рейтинг: +730

      Decorhome > Старикан 21 минуту назад

      Ну что ж... нехотели Кононова получите Черчевова).

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      Рейтинг: +9052

      vka1970 2 часа назад

      Не хочу обсуждать Пиджака.С самого начала его назначения было ясно, что он фигура временная. Измайлову нужен был карманный тренер, который не суёт нос в трансферные дела.Он его и получил.А вот теперь очень интересно, кто займёт вакантное место после ухода этого чудо тренера.

      3
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      Рейтинг: +11024

      sssrspartak > vka1970 1 час назад

      луис энрике из барселоны!!в сми прошла такая информация!!

      0
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      Рейтинг: +1434

      Борат 2 часа назад

      теперь ещё и жена его будет пилить, что неустойку не получит))))
      бедный олег!))))

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