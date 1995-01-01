Евро-Футбол: Кононов не получит более миллиона компенсации за уход из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов не получит компенсацию за досрочное расторжение контракта с клубом.

По информации «Евро-Футбол.ру», 53-летний специалист покинул пост по собственному желанию, поэтому «Спартак» не должен платить ему неустойку.

Кононов мог получить за оставшиеся девять месяцев контракта 1 миллион 31 тысячу евро (73 миллиона рублей).