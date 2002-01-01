Мамаев: «Прежде чем что-то сделать или сказать в тюрьме, нужно тысячу раз подумать»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как он общался с другими заключенными.
— На чем спали? Железные спальные места, на которое кладется матрас. «Шконки» называются.
— Что вы ели?
— Ели по-разному. Баланду пробовали. Сами немного готовили.
— Вкусная баланда?
— Нормальная. Мы ее нечасто ели.
— Что запомнилось в тюрьме?
— У меня сложилось впечатление, что прежде чем там что-то сделать, нужно план выработать. Последовательность своих действий. Лежишь, например, и что-то хочешь сделать. Начинаешь думать: сделаю это, скажу это, какие могут быть последствия. Начинаешь обо всем думать. Иначе не так тебя могут понять. Всегда чувствуешь ответственность. Не за кого-то, а за самого себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, нужно тысячу раз подумать.
— Почему ты так решил, что надо всегда думать, были примеры?
— На моих глазах были примеры, и рассказывали. Но я не хочу об этом говорить, – сказал Мамаев в интервью своей жене Алане.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.