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    Мамаев: «Прежде чем что-то сделать или сказать в тюрьме, нужно тысячу раз подумать»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как он общался с другими заключенными.

    — На чем спали? Железные спальные места, на которое кладется матрас. «Шконки» называются.

    — Что вы ели?

    — Ели по-разному. Баланду пробовали. Сами немного готовили.

    — Вкусная баланда?

    — Нормальная. Мы ее нечасто ели.

    — Что запомнилось в тюрьме?

    — У меня сложилось впечатление, что прежде чем там что-то сделать, нужно план выработать. Последовательность своих действий. Лежишь, например, и что-то хочешь сделать. Начинаешь думать: сделаю это, скажу это, какие могут быть последствия. Начинаешь обо всем думать. Иначе не так тебя могут понять. Всегда чувствуешь ответственность. Не за кого-то, а за самого себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, нужно тысячу раз подумать.

    — Почему ты так решил, что надо всегда думать, были примеры?

    — На моих глазах были примеры, и рассказывали. Но я не хочу об этом говорить, – сказал Мамаев в интервью своей жене Алане.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

    Источник: YouTube-канал Аланы Мамаевой

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