Мамаев: «Прежде чем что-то сделать или сказать в тюрьме, нужно тысячу раз подумать»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как он общался с другими заключенными.

— На чем спали? Железные спальные места, на которое кладется матрас. «Шконки» называются.

— Что вы ели?

— Ели по-разному. Баланду пробовали. Сами немного готовили.

— Вкусная баланда?

— Нормальная. Мы ее нечасто ели.

— Что запомнилось в тюрьме?

— У меня сложилось впечатление, что прежде чем там что-то сделать, нужно план выработать. Последовательность своих действий. Лежишь, например, и что-то хочешь сделать. Начинаешь думать: сделаю это, скажу это, какие могут быть последствия. Начинаешь обо всем думать. Иначе не так тебя могут понять. Всегда чувствуешь ответственность. Не за кого-то, а за самого себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, нужно тысячу раз подумать.

— Почему ты так решил, что надо всегда думать, были примеры?

— На моих глазах были примеры, и рассказывали. Но я не хочу об этом говорить, – сказал Мамаев в интервью своей жене Алане.