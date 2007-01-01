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    Жемалетдинов, Чистяков и Кузяев – в составе сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

    Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

    Всего в списке 25 футболистов.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов «Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

    • Россия сыграет с Шотландией 10 октября в Москве, начало матча – в 21:45 мск.
    • Матч с Кипром пройдет 13 октября в Никосии, начало – в 19.00 мск.
    • После шести туров Россия идет на втором месте в группе I с 15 очками.

    Источник: сайт РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      vmonomah17 14 минут назад

      Когда у нас начнут доверять молодежи? Сафонов, Чалов, Шапи и т.д.
      Хорошо, что Черчесов Габулова не вызвал )))

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      Рейтинг: +962

      Genz > vmonomah17 4 минуты назад

      Только без чалова. Он не двигается ,как Дзюба. Сам моменты не создаёт. Партнёры на него работают в ЦСКА. Странно, что не продали за двадцать пЯТь. Можно таких пять чаловых взять за такое бабло

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