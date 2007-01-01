Жемалетдинов, Чистяков и Кузяев – в составе сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Когда у нас начнут доверять молодежи? Сафонов, Чалов, Шапи и т.д.
Хорошо, что Черчесов Габулова не вызвал )))
Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Кипром.
Всего в списке 25 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов «Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).
- Россия сыграет с Шотландией 10 октября в Москве, начало матча – в 21:45 мск.
- Матч с Кипром пройдет 13 октября в Никосии, начало – в 19.00 мск.
- После шести туров Россия идет на втором месте в группе I с 15 очками.