«Спартак» идет на девятом месте после 11-и туров. Хуже было только в 2003 году

В 11 туре РПЛ «Спартак» дома в большинстве уступил «Оренбургу» (1:2). В таблице москвичи после пройденной дистанции занимают девятое место.

Это худший результат с 2003 года. Тогда «Спартак» после 11 туров шел десятым, набрав 13 очков. Сейчас у него 14 баллов.

В прошлом сезоне после 11 туров москвичи шли на восьмом месте.

«Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.

Леонид Федун говорил, что Олег Кононов будет работать как минимум до зимы.

Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?