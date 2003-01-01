«Спартак» идет на девятом месте после 11-и туров. Хуже было только в 2003 году

Каррера чудил, Каррера дурил, строил интриги, но при нем Спартак так низко не падал.
В 11 туре РПЛ «Спартак» дома в большинстве уступил «Оренбургу» (1:2). В таблице москвичи после пройденной дистанции занимают девятое место.
Это худший результат с 2003 года. Тогда «Спартак» после 11 туров шел десятым, набрав 13 очков. Сейчас у него 14 баллов.
- В прошлом сезоне после 11 туров москвичи шли на восьмом месте.
- «Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.
- Леонид Федун говорил, что Олег Кононов будет работать как минимум до зимы.
Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?