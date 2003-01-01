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    «Спартак» идет на девятом месте после 11-и туров. Хуже было только в 2003 году

    В 11 туре РПЛ «Спартак» дома в большинстве уступил «Оренбургу» (1:2). В таблице москвичи после пройденной дистанции занимают девятое место.

    Это худший результат с 2003 года. Тогда «Спартак» после 11 туров шел десятым, набрав 13 очков. Сейчас у него 14 баллов.

    • В прошлом сезоне после 11 туров москвичи шли на восьмом месте.
    • «Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.
    • Леонид Федун говорил, что Олег Кононов будет работать как минимум до зимы.

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20825

      gol_kak_sokol 23 минуты назад

      Каррера чудил, Каррера дурил, строил интриги, но при нем Спартак так низко не падал.

      -1
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      Рейтинг: +1466

      Axe111 51 минуту назад

      А должны на 16 и там сидеть до конца этого бездарного чемпионата

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Красный май 57 минут назад

      При Каррере, к примеру, место выше занимали, но там "футболисты не прогрессировали". Как там Андрюха Федун поживает, очень бы его мнение хотелось послушать на злобу дня.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7063

      ufos73 > Красный май 22 минуты назад

      Да и Романцева то же...

      1
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