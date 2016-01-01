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    РФС заключил соглашение о сотрудничестве с «Почтой России»

    Государственная компания «Почта России» начала сотрудничество с РФС.

    Согласно тексту заключенного соглашения, стороны планируют реализовать совместные мероприятия по популяризации российского футбола, поддержке детско-юношеского спорта и здорового образа жизни на базе сети отделений почтовой связи «Почты России» и в рамках спортивных событий РФС.

    Договор рассчитан до 31 декабря 2020 года с возможностью продления еще на 24 месяца.

    «Уже в ближайшее время Российский футбольный союз и Почта России запустят по стране два масштабных проекта. Так, в отделениях Почты России появится официальный почтовый ящик национальной сборной, который даст посетителям возможность отправить письма главному тренеру Станиславу Черчесову и всем футболистам. Все письма будут регистрироваться, а наиболее удачливые болельщики получат шанс попасть на тренировки, матчи сборной или же смогут встретиться со своими кумирами.

    Вторым проектом станет совместная социальная инициатива сторон под названием «Мяч на Почте», благодаря которому жители отдаленных малых городов и сельских поселений получат возможность бесплатно на время взять мяч в отделении Почты России для игры в футбол», – говорится в публикации на официальном сайте РФС.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2028

      Dellleone 3 минуты назад

      Самый главный вопрос. Сколько баб можно отмыть ???

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      Рейтинг: +2130

      Kulimen 29 минут назад

      Два дебила- это сила!

      1
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      Рейтинг: +5833

      mihail200606 35 минут назад

      Ну сильное соглашение...))

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      Рейтинг: +683

      ruded 45 минут назад

      пусть наградные отправляют почтой банком или переводом по почте))

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      Рейтинг: +10657

      Garrincha58 52 минуты назад

      ерундистика!!!

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      Рейтинг: +3404

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ну хоть РФС понимает, что отдаленные малые города и сельские поселения живут так, что их население может только в прокат взять футбольный мяч.

      1
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      Рейтинг: +130

      Спартач80 1 час назад

      Два тормоза не могли не найти друг друга...

      5
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      Рейтинг: +588

      Mister_Tomsk > Спартач80 47 минут назад

      наоборот нашли))))

      0
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      Рейтинг: +2032

      aaaaahhhh 1 час назад

      наверное начнет кто то теряться:)))))

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      Рейтинг: +4978

      Старикан 1 час назад

      О том, как работает почта России мы все знаем... Думаю данное сотрудничество ничего хорошего нашему футболу не принесёт!

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      Рейтинг: +1017

      almanev > Старикан 1 час назад

      Общественное мнение - самая дешевая из всех проституток

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      Рейтинг: +4978

      Старикан > almanev 5 минут назад

      А ты сам-то давно на почту ходил?

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