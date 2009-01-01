Главные новости дня. «Спартак» подтвердил травму Селихова, «Локомотив» ругается из-за календаря

«Спартак» подтвердил травму ахиллова сухожилия у Селихова.

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Каррера: «У меня с Глушаковым никакого конфликта не было. Прочитал его интервью, но не придал ему особого значения».

«Милан» и «Интер» построят новый стадион за 605 миллионов.

Бабаев подтвердил, что летом ЦСКА хотел купить Соболева.

«Спартак» подал заявление на болельщика ЦСКА из-за поста в твиттере, где тот назвал Луиса Адриано «обезьяной».

«Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебя…» Александр Алиев угрожал полицейскому, остановившему его авто.

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«Локомотив» сыграет 6 матчей за 18 дней. Ругались, просили переносы, но ничего не добились