Главные новости дня. «Спартак» подтвердил травму Селихова, «Локомотив» ругается из-за календаря

Выздоравливай Санек.
«Спартак» подтвердил травму ахиллова сухожилия у Селихова.
«Локомотив»: «В результате решения РФС действующий обладатель Кубка загнан в непростую ситуацию».
Каррера: «У меня с Глушаковым никакого конфликта не было. Прочитал его интервью, но не придал ему особого значения».
«Милан» и «Интер» построят новый стадион за 605 миллионов.
Бабаев подтвердил, что летом ЦСКА хотел купить Соболева.
«Спартак» подал заявление на болельщика ЦСКА из-за поста в твиттере, где тот назвал Луиса Адриано «обезьяной».
«Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебя…» Александр Алиев угрожал полицейскому, остановившему его авто.
Из дома Ари украли 12 наручных часов стоимостью 23 миллионов рублей.
«Локомотив» сыграет 6 матчей за 18 дней. Ругались, просили переносы, но ничего не добились