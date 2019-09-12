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    «Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебя…» Александр Алиев угрожал полицейскому, остановившему его авто

    В Сети появилось видео, как экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев в нецензурной форме общается с патрульным полицейским.

    Алиев поругался с полицейским после того, как страж порядка остановил автомобиль, в котором экс-футболист ехал со своей компанией.

    «Ты н**** [ничего] не знаешь... Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, н**** [нафиг], е****[ударил], лег бы…». […] «Ты герой или что? Убери плетку, отдай своему напарнику. Я покажу тебе, что дальше... Я угрожаю? Из моих уст было сказано, что я угрожаю?», – говорит Алиев на видео.

    Ролик с ненормативной лексикой появился в аккаунте друга Алиева Гранта Погосяна в инстаграме.

    • В РФПЛ Алиев выступал за «Локомотив» и «Анжи».
    • С 2008 по 2012 год игрок провел 28 матчей за сборную Украины, забил шесть голов.
    • Сейчас Алиев – главный тренер ФК «Хмельницький», который играет в чемпионате Украины среди любителей.

    Источник: инстаграм Гранта Погосяна

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1759

      swot1205 25 минут назад

      Очередной богатый дурачок-ходок с мячом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6889

      ufos73 37 минут назад

      Жаль что на Украине, а то Бутырка пустая.. )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5781

      mihail200606 58 минут назад

      Не угомонится никак..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      woyser 1 час назад

      Быдло наехал на быдло)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      dmzeus 1 час назад

      Еще и друг видео слил)) Зачет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3338

      dinar7777dinar > dmzeus 1 час назад

      Олени зачем вообще сливают ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3338

      dinar7777dinar 1 час назад

      Лицо европейской украины. Сала хероям.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +182

      PavelSKASPB 1 час назад

      К мамаю и кокоше его

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11594

      bset 1 час назад

      Как его еще не закопали за длинный его язык

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5883

      piligrim1986 1 час назад

      укропиньо

      3
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      Рейтинг: +1000

      GermanVo 1 час назад

      Таких только наказывать надо. Угроза сотруднику при исполнении. А то буреют хуже некуда.

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