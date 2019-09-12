«Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебя…» Александр Алиев угрожал полицейскому, остановившему его авто

Очередной богатый дурачок-ходок с мячом
В Сети появилось видео, как экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев в нецензурной форме общается с патрульным полицейским.
Алиев поругался с полицейским после того, как страж порядка остановил автомобиль, в котором экс-футболист ехал со своей компанией.
«Ты н**** [ничего] не знаешь... Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, н**** [нафиг], е****[ударил], лег бы…». […] «Ты герой или что? Убери плетку, отдай своему напарнику. Я покажу тебе, что дальше... Я угрожаю? Из моих уст было сказано, что я угрожаю?», – говорит Алиев на видео.
Ролик с ненормативной лексикой появился в аккаунте друга Алиева Гранта Погосяна в инстаграме.
- В РФПЛ Алиев выступал за «Локомотив» и «Анжи».
- С 2008 по 2012 год игрок провел 28 матчей за сборную Украины, забил шесть голов.
- Сейчас Алиев – главный тренер ФК «Хмельницький», который играет в чемпионате Украины среди любителей.
Алієв vs Поліція pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B— Брутальний Футбол (@brutfoot) September 12, 2019