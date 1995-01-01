Из дома Ари украли 12 наручных часов стоимостью 23 миллионов рублей

Зачем Ари дюжина часов, он все равно не знает как стрелки показывают, не выучил еще.
Сотрудники УМВД России по Краснодару задержали мужчину, подозреваемого в краже наручных часов, принадлежащих нападающему «Краснодара» Ари.
Злоумышленник проник в дом игрока через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей, сообщается на сайт МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК («Кража»). По подозрению в краже полиция задержала ранее судимого местного жителя. Его заключили под стражу.
По информации полиции, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Найденные часы передали футболисту.
- В текущем сезоне Ари сыграл за «Краснодар» в РПЛ пять матчей, забил гол и отдал ассист.
- По данным Sports.ru, в 2018-м Ари получал 2 миллиона евро в год.