Из дома Ари украли 12 наручных часов стоимостью 23 миллионов рублей

Сотрудники УМВД России по Краснодару задержали мужчину, подозреваемого в краже наручных часов, принадлежащих нападающему «Краснодара» Ари.

Злоумышленник проник в дом игрока через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей, сообщается на сайт МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК («Кража»). По подозрению в краже полиция задержала ранее судимого местного жителя. Его заключили под стражу.

По информации полиции, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Найденные часы передали футболисту.