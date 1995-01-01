Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Из дома Ари украли 12 наручных часов стоимостью 23 миллионов рублей

    Сотрудники УМВД России по Краснодару задержали мужчину, подозреваемого в краже наручных часов, принадлежащих нападающему «Краснодара» Ари.

    Злоумышленник проник в дом игрока через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей, сообщается на сайт МВД.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК («Кража»). По подозрению в краже полиция задержала ранее судимого местного жителя. Его заключили под стражу.

    По информации полиции, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Найденные часы передали футболисту.

    • В текущем сезоне Ари сыграл за «Краснодар» в РПЛ пять матчей, забил гол и отдал ассист.
    • По данным Sports.ru, в 2018-м Ари получал 2 миллиона евро в год.

    Источник: сайт МВД

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:41
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2970

      paracetamol 3 минуты назад

      Зачем Ари дюжина часов, он все равно не знает как стрелки показывают, не выучил еще.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4993

      Агасфер 8 минут назад

      Что там говорил Глеб Жеглов, про то,чем определяется уровень правопорядка в стране? Не наличием преступлений,а способностью их раскрывать.В данном случае сработало.Жаль,что так не всегда бывает.И включается реклама :ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В ПОЧТА-БАНКЕ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6015

      батог 10 минут назад

      Коллекционирование дорогих вещей чревато !!! Или хранить в ячейках, тогда на хрена ? Ни кому не показать !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4993

      Агасфер > батог 7 минут назад

      Коллекционеры годами свои сокровища никому не показывают,а если покажут "самым близким и надёжным",то часто сразу сгорают на этом.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79340
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru