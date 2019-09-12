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    Каррера: «У меня с Глушаковым никакого конфликта не было. Прочитал его интервью, но не придал ему особого значения»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал интервью хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова.

    — Недавно Денис Глушаков прервал свое долгое молчание. Что вас удивило в его интервью больше всего?

    — Меня удивил тот факт, что спустя год до сих пор обсуждаются те же самые вещи. Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.

    — Удивило, что Глушаков особо не высказывал негатива в ваш адрес, но в адрес вашего окружения. Когда это переросло в конфликт Глушаков — Каррера?

    — У меня с ним никакого конфликта не было, думаю, у него был конфликт со мной, но понятия не имею, по какой причине. Может быть, из-за того, что он иногда не выходил в стартовом составе.

    — Судя по его интервью, получается, что Глушаков чуть ли не определял состав на матч, одобрял новичков и решал глобальные вопросы. Это нормально?

    — Это показывает, каким персонажем он был.

    — Действительно ли он занимался всем этим?

    — Меня не интересовало, что он делал вне поля, какие у него были связи и контакты. Но состав он не выбирал! – сказал Каррера.

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ранее заявил, что при нем конфликт у Глушакова с Каррерой «был всегда». Глушаков в интервью рассказал о работе Карреры в «Спартаке», об отношениях с Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и своей супругой, и о переговорах с другими клубами.

    • Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.
    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1066

      mahan 1 час назад

      Каррера настоящий мужик. Только глушаков вечно ноет и всех говном обливает, ну как говориться, кто что есть, то и показывает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20621

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Каррера - мелкий врунишка.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1201

      Борат 1 час назад

      чё он лепит горбатого?
      конфиликта с глушаком не было, но за лайк в дубль его отправил и т.д. и т.п.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4

      alarm 2 часа назад

      позор хрякам!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1201

      Борат > alarm 1 час назад

      стыдно за спартак?

      0
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