Каррера: «У меня с Глушаковым никакого конфликта не было. Прочитал его интервью, но не придал ему особого значения»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал интервью хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова.

— Недавно Денис Глушаков прервал свое долгое молчание. Что вас удивило в его интервью больше всего?

— Меня удивил тот факт, что спустя год до сих пор обсуждаются те же самые вещи. Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.

— Удивило, что Глушаков особо не высказывал негатива в ваш адрес, но в адрес вашего окружения. Когда это переросло в конфликт Глушаков — Каррера?

— У меня с ним никакого конфликта не было, думаю, у него был конфликт со мной, но понятия не имею, по какой причине. Может быть, из-за того, что он иногда не выходил в стартовом составе.

— Судя по его интервью, получается, что Глушаков чуть ли не определял состав на матч, одобрял новичков и решал глобальные вопросы. Это нормально?

— Это показывает, каким персонажем он был.

— Действительно ли он занимался всем этим?

— Меня не интересовало, что он делал вне поля, какие у него были связи и контакты. Но состав он не выбирал! – сказал Каррера.

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ранее заявил, что при нем конфликт у Глушакова с Каррерой «был всегда». Глушаков в интервью рассказал о работе Карреры в «Спартаке», об отношениях с Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и своей супругой, и о переговорах с другими клубами.