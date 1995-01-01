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    Рианчо: «При мне конфликт у Глушакова с Каррерой был всегда»

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал конфликт между полузащитником Денисом Глушаковым и бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

    «Денис – профессионал, всегда хорошо работал. Не имел с ним никаких проблем. Не знаю, насколько велика была роль агентов в истории с Глушаковым, но когда я работал с Трабукки, то он всегда подходил ко мне, спрашивал как дела. Трабукки — хороший человек, у меня не было с ним никаких проблем. На последней игре Денис сказал мне, что я профессионал, поблагодарил за работу. Не знаю, почему он так сейчас про меня высказался. У меня нет с ним никаких проблем.

    При мне конфликт у Глушакова с Каррерой был всегда. Я хотел их помирить, хотел, чтобы «Спартак» был одной семьей. В Австрии они поговорили, вроде бы все решили. А потом в интернете появились эти «лайки». Я никогда не говорил с Трабукки и Гурцкая о проблемах с Глушаковым, мы общались только о футболе. Спасибо Глушакову, он – профессионал, уважал мою работу. Хочу пожелать ему удачи в новой команде. Каррере тоже желаю только удачи в тренерской работе», – сказал Рианчо.

    Ранее Глушаков в интервью рассказал о работе Карреры в «Спартаке», об отношениях с Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и своей супругой, и о переговорах с другими клубами.

    • Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.
    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1138

      Борат 2 часа назад

      рианча хороший тренер был, уж не хуже пиджака точно.
      надо было его оставлять.

      1
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      Рейтинг: +31

      dimazavr > Борат 1 час назад

      Плохая шутка.

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