Рианчо: «При мне конфликт у Глушакова с Каррерой был всегда»

рианча хороший тренер был, уж не хуже пиджака точно.
надо было его оставлять.
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал конфликт между полузащитником Денисом Глушаковым и бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
«Денис – профессионал, всегда хорошо работал. Не имел с ним никаких проблем. Не знаю, насколько велика была роль агентов в истории с Глушаковым, но когда я работал с Трабукки, то он всегда подходил ко мне, спрашивал как дела. Трабукки — хороший человек, у меня не было с ним никаких проблем. На последней игре Денис сказал мне, что я профессионал, поблагодарил за работу. Не знаю, почему он так сейчас про меня высказался. У меня нет с ним никаких проблем.
При мне конфликт у Глушакова с Каррерой был всегда. Я хотел их помирить, хотел, чтобы «Спартак» был одной семьей. В Австрии они поговорили, вроде бы все решили. А потом в интернете появились эти «лайки». Я никогда не говорил с Трабукки и Гурцкая о проблемах с Глушаковым, мы общались только о футболе. Спасибо Глушакову, он – профессионал, уважал мою работу. Хочу пожелать ему удачи в новой команде. Каррере тоже желаю только удачи в тренерской работе», – сказал Рианчо.
Ранее Глушаков в интервью рассказал о работе Карреры в «Спартаке», об отношениях с Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и своей супругой, и о переговорах с другими клубами.
- Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
- При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
- Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
- Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».