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    Глушаков: «Сказал все так, как есть, о чем не мог говорить раньше. Могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь вокруг меня и «Спартака»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», прокомментировал свое интервью «Чемпионату».

    «Сегодня вышло мое интервью c Дмитрием Егоровым. Я сказал все так, как есть, о чем не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года, – написал Глушаков в своем инстаграме.

    В интервью Глушаков рассказал о работе Массимо Карреры в «Спартаке», об отношениях с Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и своей супругой, а также о переговорах с другими клубами.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».
    • В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел три матча.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1037

      Дедуктор 2 минуты назад

      Вот ведь, ублюдок! "За грязь вокруг" речь толкнул. А извиниться за свои собственный мерзости - не в жилу.
      Еще странно, что нет у Глушака товарищей, которые посоветовали бы ему заткнуться. И не вылазить, попусту, со своей вонью на люди.
      Право слово, было у меня сомнение насчет Глушака. Думал, може, просто склочный дурак это Глушак. Получается, ошибся.
      Настоящий, кондовый такой подонок. Иуда, в общем.
      Что за люди такого негодяя, вдобавок, себе капитаном избирали? Массаракш какой то, а не клуб.
      Это совсем не та народная команда Спартак из прошлого.
      Это антинародная команда. Кормушка для негодяев.
      При Каррере, собственно, кризис очищения начался. Появился маленький, но шанс на выздоровление команды.

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      Рейтинг: +1554

      _Kesh_Suntar_ 15 минут назад

      Очень смешно!) Что были от него похороны!!, сделал чемп за 16 лет! И такое отношение
      фанатов Хрюшек! Вот такие у Спартака,,,,,,!

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      Рейтинг: +8416

      Диктор 18 минут назад

      Все гнилье наружу вылезло.

      0
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      Рейтинг: -10

      mp7700 34 минуты назад

      Да уже замните эту тему.
      Что ковыряться в прошлом.
      Глушак ты в другой команде, Спартак уже совсем другая команда. Что фигней страдать.

      0
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      Рейтинг: +1984

      BlackMurder 40 минут назад

      Админ, ты че тваришь? Ты неймаром задолбал, но сначало начал с кокорина и мамаева, а щас глушаков? Ты все интервью выложил? Он говорит больше слов, чем мозгов в голове, четко и не по делу, все обидели его, на всех обиделся он итд! Надоело с утра читать аж

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      Рейтинг: +1138

      Борат 1 час назад

      молодец денис! надеюсь вернёшься в спартак уже зимой!

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