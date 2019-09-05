Глушаков: «Сказал все так, как есть, о чем не мог говорить раньше. Могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь вокруг меня и «Спартака»

Вот ведь, ублюдок! "За грязь вокруг" речь толкнул. А извиниться за свои собственный мерзости - не в жилу.
Еще странно, что нет у Глушака товарищей, которые посоветовали бы ему заткнуться. И не вылазить, попусту, со своей вонью на люди.
Право слово, было у меня сомнение насчет Глушака. Думал, може, просто склочный дурак это Глушак. Получается, ошибся.
Настоящий, кондовый такой подонок. Иуда, в общем.
Что за люди такого негодяя, вдобавок, себе капитаном избирали? Массаракш какой то, а не клуб.
Это совсем не та народная команда Спартак из прошлого.
Это антинародная команда. Кормушка для негодяев.
При Каррере, собственно, кризис очищения начался. Появился маленький, но шанс на выздоровление команды.
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», прокомментировал свое интервью «Чемпионату».
«Сегодня вышло мое интервью c Дмитрием Егоровым. Я сказал все так, как есть, о чем не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года, – написал Глушаков в своем инстаграме.
В интервью Глушаков рассказал о работе Массимо Карреры в «Спартаке», об отношениях с Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и своей супругой, а также о переговорах с другими клубами.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
- Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».
- В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел три матча.