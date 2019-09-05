Глушаков: «Сказал все так, как есть, о чем не мог говорить раньше. Могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь вокруг меня и «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», прокомментировал свое интервью «Чемпионату».

«Сегодня вышло мое интервью c Дмитрием Егоровым. Я сказал все так, как есть, о чем не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года, – написал Глушаков в своем инстаграме.

В интервью Глушаков рассказал о работе Массимо Карреры в «Спартаке», об отношениях с Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и своей супругой, а также о переговорах с другими клубами.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.

Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».

В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел три матча.