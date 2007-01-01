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    Глушаков: «Я просился в «Ростов»? Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе?»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», в интервью «Чемпионату» рассказал о переговорах с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

    – Ходили слухи, что ты очень просился в «Ростов».

    – На ранних этапах, когда еще не было интереса «Ахмата», мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе?». У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти.

    Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в «Ростов». Обсудили вопрос. Они размышляли, оставить ли одного футболиста.

    – Ты боишься называть фамилию Еременко?

    – Ну хочешь – напиши: Еременко. В этом ничего такого. У нас с Ромой нормальные отношения. Еще в «Спартаке» не понимали, зачем вокруг нас создают конфликт.

    – Еременко в итоге остался в «Ростове».

    – Да. И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована. Поэтому меня удивлял весь этот шум вокруг «Ростова», – сказал Глушаков.

    Глушаков также опроверг информацию, что он летом пытался трудоустроиться в «Ростов» через связи в политических кругах.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».
    • В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел три матча.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1138

      Борат 1 час назад

      надо было в севилью проситься через антошку, не зря же ты его в бане парил)))

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