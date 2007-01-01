Глушаков: «Я просился в «Ростов»? Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе?»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», в интервью «Чемпионату» рассказал о переговорах с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

– Ходили слухи, что ты очень просился в «Ростов».

– На ранних этапах, когда еще не было интереса «Ахмата», мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе?». У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти.

Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в «Ростов». Обсудили вопрос. Они размышляли, оставить ли одного футболиста.

– Ты боишься называть фамилию Еременко?

– Ну хочешь – напиши: Еременко. В этом ничего такого. У нас с Ромой нормальные отношения. Еще в «Спартаке» не понимали, зачем вокруг нас создают конфликт.

– Еременко в итоге остался в «Ростове».

– Да. И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована. Поэтому меня удивлял весь этот шум вокруг «Ростова», – сказал Глушаков.

Глушаков также опроверг информацию, что он летом пытался трудоустроиться в «Ростов» через связи в политических кругах.