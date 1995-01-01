Глушаков: «Говорят, я в «Ростов» через депутатов заходил. Это очередная ложь»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опроверг информацию, что он летом пытался трудоустроиться в «Ростов» через связи в политических кругах. Футболист – уроженец Ростовской области.

«Не пытался я никуда зайти. Мы с Мишей Осиновым давно дружим, учились в одной группе в Высшей школе тренеров. Я просто спросил у него, как обстановка, как дела в клубе. Но точно таким же было общение с друзьями из других команд. Это нормальный футбольный разговор. За меня точно никто не просил.

А когда говорят, что я через каких-то депутатов заходил, – это как минимум не соответствует действительности, а на самом деле — очередная ложь. Наверное, есть определeнные люди, желающие это вбросить», – считает футболист.