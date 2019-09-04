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    Глушаков: «Коллектив в «Спартаке» жил бы дальше, если бы его не разрушали изнутри. Клуб стал похож на яблоню с червями»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о проблемах внутри «Спартака» после чемпионского сезона-2016/17. Футболист покинул клуб летом на правах свободного агента.

    «Заслуга Массимо Карреры в чемпионстве, безусловно, была огромной. Но важна и команда футболистов, костяк, чтобы все оставались единомышленниками. И этот коллектив жил бы и дальше, если бы его не разрушали и не подтачивали изнутри.

    «Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в неe залезли черви», – сказал Глушаков, имея в виду агентов из окружения главного тренера.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел три матча.
    • «Ахмат» в таблице чемпионата России идет 12-м.

    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2019 23:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1108

      Spartak 777 49 минут назад

      ну что еще оно могло сказать ... его пик как футболиста пришелся ровно на тот период пока у руля был Массимо , хорошо и стабильно играл за клуб , вызывался в сборную , был капитаном команды , забивал решающие голы , любовь болельщиков ... чего только московский матч с Севильей стоит ... не по мужски себя ведешь , иди вон в семье своей для начала разберись , червей то в ней уж точно не меньше чем в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +470

      Сенситив 1 час назад

      дерьмо, как говорица, когда не тонет, всегда всплывает, тут и сомнительные откровения, и "твёрдо забытые" воспоминания, и даже обещания держать "язык за зубами", этакая "лапша на уши", после, возмущения фанатов, дескать, где же вы раньше были, почему молчали, вот и задай себе вопрос, кому это на руку, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +2214

      mutabor0992 1 час назад

      Так ты ж глист номер 1!!!

      2
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      Рейтинг: +86

      nice_taste 1 час назад

      как говорится,своё говно не пахнет

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