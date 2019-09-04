Глушаков: «Коллектив в «Спартаке» жил бы дальше, если бы его не разрушали изнутри. Клуб стал похож на яблоню с червями»

ну что еще оно могло сказать ... его пик как футболиста пришелся ровно на тот период пока у руля был Массимо , хорошо и стабильно играл за клуб , вызывался в сборную , был капитаном команды , забивал решающие голы , любовь болельщиков ... чего только московский матч с Севильей стоит ... не по мужски себя ведешь , иди вон в семье своей для начала разберись , червей то в ней уж точно не меньше чем в Спартаке
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о проблемах внутри «Спартака» после чемпионского сезона-2016/17. Футболист покинул клуб летом на правах свободного агента.
«Заслуга Массимо Карреры в чемпионстве, безусловно, была огромной. Но важна и команда футболистов, костяк, чтобы все оставались единомышленниками. И этот коллектив жил бы и дальше, если бы его не разрушали и не подтачивали изнутри.
«Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в неe залезли черви», – сказал Глушаков, имея в виду агентов из окружения главного тренера.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
- В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел три матча.
- «Ахмат» в таблице чемпионата России идет 12-м.