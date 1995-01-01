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    «Локомотив»: «В результате решения РФС действующий обладатель Кубка загнан в непростую ситуацию»

    «Локомотив» недоволен решением РФС провести все матчи 1/16 финала Кубка России в один день – 25 сентября.

    «В ситуации с календарем, первое что нужно сказать, так это то, что у «Локомотива» никогда не было пренебрежительного отношения к Кубку России, как это сейчас пытаются представить. 3 Кубка за последние 5 лет, о чем вообще тут можно говорить! Однако, в результате решения РФС действующий обладатель Кубка загнан в непростую ситуацию.

    Всем же ясно, что мы вынуждены провести 4 матча за 10 дней. Или 6 за 18. Причeм первые 4 в гостях. А с «Атлетико» играем после «Зенита» через два дня на третий. Тут как угодно можно считать, вывод один – в случае «Локомотива» о каких-то преференциях для клуба-участника еврокубков даже речи не идет.

    Мы предлагали по прошлогоднему примеру ЦСКА сыграть матч Кубка России 9 октября в паузе на матчи сборных – получили отказ. Причем предлагали такой же сценарий и для «Зенита», соблюдая равные условия для команд, борющихся за лидерство в российском чемпионате перед их очной встречей. Также предлагали сыграть 24 сентября, а не 25, и перенести матч с «Зенитом» на день раньше. Наше предложение было продиктовано регламентом и желанием лучше подготовиться к матчу Лиги Чемпионов.

    В этом случае у «Зенита» было бы вообще 4 дня на подготовку к принципиальному с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА матчу с «Бенфикой». Ведь в европейском рейтинге мы ведeм борьбу именно с Португалией, а ситуация заметно осложнилась. Сейчас каждое очко в Лиге чемпионов в прямом и переносном смысле на вес золота.

    Но подобный вариант переноса не устроил «Зенит». И от РФС снова последовал отказ. Непонятно, почему наша позиция не была услышана. Видимо там руководствовались какой-то другой логикой», – говорится в заявлении пресс-службы «Локо».

    • Ранее на календарь жаловался главный тренер столичной команды Юрий Семин.
    • «Локомотив» в группе Лиги чемпионов сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».
    • В РПЛ москвичи занимают пятое место по итогам восьми туров.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17597

      VVM1964 8 минут назад

      Ну вы же не зенит - поэтому хрен вам по всей морде (((

      0
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      Рейтинг: +732

      VVadic 13 минут назад

      Выпустить на кубковый матч второй состав!

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