Директор по коммуникациям РФС: «Все игры 1/16 Кубка России состоятся в один день»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что все матчи 1/16 финала Кубка России пройдут в один день – 25 сентября.

«Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. РФС и РПЛ готовы всегда идти им на встречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон. Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России.

Кроме того, РФС считает, что все участники розыгрыша Кубка должны быть в равных спортивных условиях. Поэтому в соответствии с регламентом мы приняли решение, что игры 1/16 Кубка России состоятся в один день – 25 сентября», — сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что «Зенит» добился переноса встречи с «Енисеем» на 24 сентября, чтобы питерский клуб получил дополнительный день отдыха перед матчем с «Локомотивом». «Локо», в свою очередь, хотел перенести матч с «Зенитом» на 27 сентября из-за Лиги чемпионов.