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    Директор по коммуникациям РФС: «Все игры 1/16 Кубка России состоятся в один день»

    Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что все матчи 1/16 финала Кубка России пройдут в один день – 25 сентября.

    «Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. РФС и РПЛ готовы всегда идти им на встречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон. Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России.

    Кроме того, РФС считает, что все участники розыгрыша Кубка должны быть в равных спортивных условиях. Поэтому в соответствии с регламентом мы приняли решение, что игры 1/16 Кубка России состоятся в один день – 25 сентября», — сказал Мельников.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» добился переноса встречи с «Енисеем» на 24 сентября, чтобы питерский клуб получил дополнительный день отдыха перед матчем с «Локомотивом». «Локо», в свою очередь, хотел перенести матч с «Зенитом» на 27 сентября из-за Лиги чемпионов.

    • Матч «Зенит» – «Локомотив» в РПЛ запланирован на 28 сентября.
    • «Локо» сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов 1 октября. «Зенит» примет «Бенфику» 2 октября.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11556

      bset 12 минут назад

      А чем не равные условия в разные дни сыграть? Что в выходные не играем все одним днем тогда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2207

      TOMSON 35 минут назад

      Вот зачем эта принципиальность на стадии 1/16? Ну вот сольёт Зенит кубок и кто после этого выиграет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2839

      TOL47 41 минуту назад

      Кубок ведь игра на вылет, всегда переносили

      0
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