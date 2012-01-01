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    Дюков: «Локомотив» в Калининград поедет не основой, поэтому получит преимущество перед «Зенитом». Его желание перенести матч можно понять»

    Президент РФС Александр Дюков заявил, что матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом», запланированный на 28 сентября, может быть перенесен.

    «Даты сейчас определены в соответствии с действующим регламентном. РФС и лига могут пойти навстречу клубам, которые участвуют в еврокубках. Очень важно, чтобы между командами была договоренность. Сейчас ее нет. «Зенит» говорит, что хочет играть 24-го в Кубке, а 28-го с «Локо» в РПЛ, и объясняет это тем, что в Красноярске намерен выступить первым составом, потому что им важен этот турнир.

    «Локомотив» готов сыграть 24-го в Кубке, но матч РПЛ – 27-го. И в Калининград поедет не первым составом, поэтому в данном случае получит преимущество перед «Зенитом». Петербуржцев в данном случае можно понять. Пока все идет к тому, что игры состоятся в назначенное время, но вполне возможно, что это поменяется», – сказал Дюков.

    • Согласно календарю, матчи «Енисей» – «Зенит» и «Балтика» – «Локомотив» в Кубке России пройдут 25 сентября.
    • Матч «Зенит» – «Локомотив» в РПЛ запланирован на 28 сентября.
    • «Локо» сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов 1 октября. «Зенит» примет «Бенфику» 2 октября.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1310

      Антон bx14e 21 минуту назад

      Зенитовской падлятине купили место в рфс,и теперь он лобком своим лоббирует интересы газпрома

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2959

      paracetamol 51 минуту назад

      В Красноярске грязь на поле киселя хлебать. Все ноги дорогие игроки переломают!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7334

      parevg 51 минуту назад

      Вот не верю я что Зенит основой будет играть, Поберегут ноги игроков, в Красноярске газон явно не соответствует уровню РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +2201

      TOMSON 52 минуты назад

      Я думаю, аргумент в виде Атлетико 1го числа, более весомый, чем желание Зенита сыграть основой в кубке.

      0
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      Рейтинг: +1200

      Борат 1 час назад

      да какая разница кто каким составом будет играть?
      как говорится проблемы негров шерифа не волнуют.
      пусть играют по графику - у обоих клубов есть резервы, чтобы пердивных обыгрывать не основой!

      1
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      Рейтинг: +293

      38 попугаев > Борат 25 минут назад

      "проблемы индейцев"

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