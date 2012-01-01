Дюков: «Локомотив» в Калининград поедет не основой, поэтому получит преимущество перед «Зенитом». Его желание перенести матч можно понять»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом», запланированный на 28 сентября, может быть перенесен.

«Даты сейчас определены в соответствии с действующим регламентном. РФС и лига могут пойти навстречу клубам, которые участвуют в еврокубках. Очень важно, чтобы между командами была договоренность. Сейчас ее нет. «Зенит» говорит, что хочет играть 24-го в Кубке, а 28-го с «Локо» в РПЛ, и объясняет это тем, что в Красноярске намерен выступить первым составом, потому что им важен этот турнир.

«Локомотив» готов сыграть 24-го в Кубке, но матч РПЛ – 27-го. И в Калининград поедет не первым составом, поэтому в данном случае получит преимущество перед «Зенитом». Петербуржцев в данном случае можно понять. Пока все идет к тому, что игры состоятся в назначенное время, но вполне возможно, что это поменяется», – сказал Дюков.